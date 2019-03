Así comenzó la nueva era de ‘Despierta América’: Lo que pasó

¿Te gustó?

Prometieron una nueva era de tecnología, set nuevo, más información, servicio público, nuevos segmentos, pero con el mismo talento y cumplieron. Tal como te contamos ‘Despierta América’ comenzó, este lunes, a escribir otro capítulo en sus 22 años de transmisión continua y esto fue lo que sucedió.

Tal como también te lo habíamos anticipado, en el comienzo de la nueva era, frente a un moderno pero a la vez formal escritorio de noticias, Satcha Pretto, Alan Tacher, Karla Martínez y Carlos Calderón arrancaron el programa matutino de Univision al mejor estilo ‘Today Show’: actualidad y más actualidad.

Una de las dudas en todos estos cambios era si ¿volverían a un set frío como en el 2011 donde el público le dijo que ‘no’ y debieron modificarlo? Las respuesta también es ‘no’… Aunque sí las pantallas, tecnología y el tan de moda ‘360’ está presente en este nuevo foro mucho más pequeño que el anterior, sí es una casa, o mejor dicho un moderno loft que solemos ver en las series recreadas en New York.

Loading the player...

Además de la prioridad sobre la información, también hay una moderna cocina, living y hasta escaleras. Detalles de portarretratos, adornos y plantas… El entretenimiento no está casi presente como en los 22 años anteriores, ya no se festejan los cumpleaños, no hay tanto baile y menos saltos y esa alegría tan característica de ‘la casita más feliz de la televisión hispana’.

En su lugar hay nuevos segmentos como ‘Lo Nuestro’, donde destacan a quienes hacen diferencia en nuestra sociedad. O ‘Despierta Denuncia’ que le permite a los televidentes hacer, como lo dice su nombre, una denuncia. También consejos útiles, como la manera de ahorrar comprando lo que está de oferta. O apelando a la emoción como en ‘Volverte a Ver’, con la ayuda de especialistas reúnen familiares que hace mucho que no se ven.

La pregunta de muchos, y de los que vieron este primer show es ¿qué papel juegan ahora Ana Patricia Gámez teniendo en cuanta que ahora hay un jefe del tiempo, Alberto Martínez, y Francisca Lachapel?

En este primer día, la gran reina del show de sin duda Karla Martínez… Si bien Satcha sigue siendo la cara de las noticias, la felicidad de la periodista mexicana de volver a sus comienzos era evidente, y era claramente la que más cómoda se sentía con el cambio.

Chef Yisus sigue teniendo su espacio, junto a Chef Lorena, e incluso estrenaron la cocina dándole consejos a la invitada y madrina Olga Tañón de cómo hacer una comida para 40 personas con 50 dólares.

Pero en el caso de Ana Patricia y en especial de Francisca Lachapel, parecen aun no haber encontrado un espacio entre los nuevos segmentos, y la prioridad de las noticias no solo en la primera hora, sino en el comienzo de las dos siguientes. Por eso, por lo menos en este primer show no la hemos visto tanto, aunque sabemos que la idea es que ellas no solo estén en el set, sino también en la calle haciendo historias importantes.

Según Patsy Loris, vicepresidenta ejecutiva y directora ejecutiva de Univision Noticias, este cambio es una necesidad no solo de evolucionar y crecer, sino un pedido del público que se reflejó en los estudios que hicieron antes de dar el gran paso, este de romper con una de las reglas de la televisión que dice que cuando tienen un éxito no deberías modificarlo.

Lo prometido por la cadena ya es un hecho, ahora solo resta esperar que el público que participó de los estudios refleja al fiel público de ‘Despierta América’, y crezcan no solo en contenido, sino manteniendo o incluso incrementado el rating. Teniendo en cuenta que ahora, el objetivo es estar cada vez más cerca de ellos, fórmula que probaron en la gira de ‘Despierta Contigo’ y funcionó.

Loading the player...