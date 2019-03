Shakira presume el físico de Gerard Piqué con el pequeño Sasha en brazos

La colombiana está orgullosa del padre de sus hijos

La colombiana se muestra orgullosa de la familia que ha conformado con Gerard Piqué, el futbolista catalán con quien tiene dos hijos, Sasha y Milan.

Hoy en redes sociales Shakira compartió una imagen en donde muestra la belleza física de su pareja, quien aparece muy sonriente con su hijo Sasha en brazos. Junto a la estampa escribió: “Recordar es vivir. Papá con Sashi!! To remember is to live. Dad with Sashi!! Shak”.

Hace unos días la cantante también compartió una imagen de Sasha en Instagram, mostrando lo grande que está su hijo y dejando en evidencia la belleza de su hijo.

