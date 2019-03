Cómo afectarán los recortes de López Obrador al deporte mexicano y al ciclo olímpico

La titular de la Conade Ana Gabriela Guevara habló sobre este importante asunto

CDMX, México – La orden presidencial de que ninguna organización de la sociedad civil, entre las que se encuentran las federaciones nacionales y el Comité Olímpico Méxicano, recibirá recursos federales representa la primera diferencia que deberá superar la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente tiene muy clara la película de lo que quiere cambiar. Se encontraron muchas irregularidades, no es el caso de la Conade, pero sí en otras dependencias, con fideicomisos, fundaciones y por eso fue tajante al decir que desaparecen todos (los apoyos).

“Pero en el caso del deporte no aplica, está CIMA (un fideicomiso) y las federaciones que son asociaciones civiles, está el COM también. No tendríamos viabilidad de poder trabajar porque tampoco nuestras facultades nos lo permiten, ser un descentralizado nos limita muchas cosas en las que no podemos asumir o decidir cosas que les tenemos que delegar a las federaciones”, expuso Guevara en entrevista.

La responsable del deporte nacional deberá hacerle ver también al jefe del Ejecutivo que los proyectos de beisbol, box y caminata impulsados por él deben “pasar sí o sí” por la Conade porque así lo marca la normatividad.

El martes, el responsable de Probeis, Édgar González, proyecto que recibirá 350 millones de pesos este año, informó que ellos dependerían directamente de la SEP.

“De cualquier forma no se nos puede desplazar porque la entidad responsable del deporte es la Conade, más allá de que estemos sectorizados a la SEP. Somos una dependencia rectora del deporte, nos toca sí o sí, tenemos que estar en el tema sí o sí”, aseveró la funcionaria, quien dijo no haber recibido notificación de lo dicho por González.

¿Le incomoda esta decisión?

“No, lo que me tiene (ocupada) es cuidar que los programas se cumplan porque fueron instrucciones del presidente”, expresó.

Guevara justifica no tener definido su Plan de Trabajo porque depende del presupuesto (estimado en 1,718 millones de pesos), pero confió en tenerlo en breve para presentar su programa en la reunión del Sistema Nacional del Deporte (Sinade) la primera semana de abril en Acapulco, donde insistirá con la reestructuración de la Olimpiada Nacional para la que se contempla usar 126 millones de pesos en su edición 2019.

Las ‘metas’ de Ana

Tokio 2020: Un gran reto

París 2024: La meta más grande

Atletismo mexicano: Desafío importante

La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo: Debe desaparecer

El Comité Olímpico Mexicano: Un aliado, necesario.

Centro Deportivo Olímpico Mexicano: Instalación que debe resurgir

Confederación Deportiva Mexicana: Fuera del Sinade

Premio Nacional del Deporte: Importante darle realce

Laboratorio antidopaje: Impulsarlo y potenciarlo

Ley General de Cultura Física y Deporte: Requiere replanteamiento y ajustes

Deporte paralímpico: Mucha potencialidad

Deporte mexicano: Gran nicho de oportunidades con un universo infinito de alcance.

Beisbol: La novedad

Marcha: Deporte permanente

Boxeo: Un reto por la mezcla de profesionalismo y amateurismo

Futbol: Parte del deporte

Maria del Rosario Espinoza: Consagrada de nuestro deporte