Por celos, novia realiza increíble prueba a su pareja y enfurece a los usuarios de las redes sociales

La mujer grabó a su novio mientras le preguntaba de quién era un lápiz labial rojo que supuestamente encontró en el auto

Uno de los peores problemas que puede enfrentar una pareja son los celos, los cuales pueden llegar a ser tan enfermizos que un hombre o mujer son capaces de hacer locuras con tal de defender lo que creen es “suyo”.

Sobre este tema, un video que fue publicado en Twitter ha generado reacciones negativas en contra de todas aquellas mujeres celosas, que todo el tiempo están tratando de probar a sus parejas y que idean situaciones con tal de que estos cometan un error para así descubrir si les son fieles o no.

En el video se puede ver a un hombre, manejando su auto, mientras es grabado por su novia, quien de la nada le arma una escena de celos porque supuestamente encontró en su asiento un lápiz labial rojo.

El hombre, sorprendido, le dice que no sabe de quién es y que muy probablemente es de ella, pero la chica, ya enojada, lo niega.

La mujer continuó con el interrogatorio e incluso le dice que no puede ser de su madre, ya que ella no utiliza esos colores. El novio le pide que pare pues va manejando y no quiere distraerse, pero ella, ya fuera de sí, continúa reclamándole e insistiéndole que le diga quién es la dueña del lápiz labial.

Hay mujeres a las que no sabes si darle anillo de compromiso o una camisa de fuerza… pic.twitter.com/bXeEWgloSY — Niño Triqui (@nino_triqui) March 3, 2019

La novia, desquiciada, comienza a gritar y a manotear con el joven. Finalmente, la mujer le confiesa que efectivamente, sí es de ella y que solo le hizo esta escena de celos para saber si su pareja había subido o no a otra mujer a su auto.