‘Te hicieron ver gorda’: Destrozan a Andrea Legarreta por vestido en Premios TVyNovelas 2019

La famosa de Televisa no tuvo una gran noche

Andrea Legarreta fue una de las nominadas en Premios TVyNovelas 2019 y también una de las más criticadas. Aunque la presentadora de “Hoy” no se puso el vestido al revés como Angelique Boyer, su atuendo fue destrozado en críticas.

En la noche de gala, Legarreta optó por un vestido largo y ampón que cubrió su figura. Estamos acostumbrados a ver a Andrea con vestidos cortos donde muestra sus piernas tan famosas. El atuendo para la premiación de Televisa escondía todas su estilizada figura que tanto ha trabajado en el gym y lejos de darle una silueta bonita, se miraba hasta pasada de peso.

Los fans de los premios en Instagram fue algo que notaron de inmediato y no tardaron en criticarla.

“El vestido no me gustó, te hacía ver gordita”, escribió una de sus seguidoras. “Que feo vestido”, otro usuario comentó. “Mi querida Andrea, hermosa como siempre. Sólo que esta vez no me gustó tu vestido, todo lo demás increíble”, otro fan anotó con respeto. “Parece vestido de novia”, otro agregó. “¿Qué? ¿Era tu boda? Parece vestido de novia”, también se pudo leer entre los comentarios. “Que feo te vistieron. Vas más bonita al programa, te hicieron ver gorda”, fue otro de los mensajes. “Ahora si le fallaste, muy feo tu vestido, te hacia ver llenita”, también fue otros de los comentarios.