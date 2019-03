Gobernador de California le propina fuerte derechazo a Trump y lo deja en ridículo

Si algo ha caracterizado al presidente Donald Trump es su ego junto a su falta de apego a la verdad. Esta vez quedó al descubierto a manos del gobernador de California.

Gavin Newsom, quien se encuentra en una fuerte disputa con Trump por la protección de California a la comunidad inmigrante, le lanzó un duro derechazo Trump al negar rotundamente que lo llamó “una de las personas más inteligentes que he conocido”, según aseguró el mandatario después de una llamada telefónica privada que tuvo con Newsom.

Trump hizo la afirmación durante su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora de la semana pasada. Pero Newsom en un segmento de CNN desechó la versión del presidente dejando en evidencia una vez más la falta de veracidad que maneja el magnate.

Newsom explicó que habló con el presidente “porque quería extenderle mi agradecimiento” por su visita a las áreas de California afectadas por incendios forestales y “expresar el hecho de que las personas de esas comunidades le estaban agradecidas”.

“Le estaba agradecido”, agregó Newsom. “Las personas en esas comunidades apreciaron no solo su tiempo y atención, sino también los compromisos que hizo”.

El gobernador terminó por decir que Trump no puede simplemente inventar cosas o datos, que si bien él le estaba agradeciendo en nombre de todo California el presidente no puede utilizar la oportunidad para mentir queriendo ganar puntos políticos.

“No puedes inventar eso. Entonces no, no puedo admitir, citar, no citar, lo que dije en privado porque no es lo que dije”, concluyó el gobernador de California.

“You can’t make this up… that’s not what I said.”

California Gov. @GavinNewsom says Pres. Trump mischaracterized a phone call they shared, suggesting he did not call Trump “one of the smartest people I’ve ever met,” as Trump publicly claimed. pic.twitter.com/PzlAhqzP8f

— Anderson Cooper 360° (@AC360) March 12, 2019