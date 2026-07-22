Alejandra Jaramillo se pronuncia tras su salida de un programa de Univision: “Estoy tranquila con mi actuar”

La conductora Alejandra Jaramillo se pronunció luego de su salida del programa “¡Siéntese quien pueda!” de Univision. La ecuatoriana publicó un video en su Instagram para confirmar su salida del programa y agradecer las muestras de apoyo que ha recibido.

“Hola, familia, ¿cómo están?. Yo por aquí otra vez para también confirmar desde este lado que efectivamente no sigo más en Siéntese quien pueda”, comenzó diciendo la conductora de origen ecuatoriano en el video.

La conductora afirmó que su sueño siempre fue llegar a la televisión. “Quiero decirles que, por supuesto, esto no es nada fácil, no es nada sencillo… Amo bailar, amo actuar, amo comunicar y en este país pude cumplir ese sueño”, comentó.

La salida de Jaramillo del programa llega semanas después de que protagonizó una polémica luego de que hizo un comentario público en el que celebró la eliminación de la selección de México ante Inglaterra en el Mundial 2026. Luego, la artista publicó un video ofreciendo disculpas por sus declaraciones.

En el comunicado de este miércoles, Jaramillo reiteró sus disculpas y aseguró que fueron “de corazón” y no “una obligación”.

“Estoy tranquila con mi actuar y estoy tranquila con mis disculpas. Disculpas que generaron muchas dudas, muchos cuestionamientos y hoy que puedo hablar yo, les puedo decir que esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas, esas disculpas públicas me nacieron del corazón. No fueron alteradas, fueron dichas tal cual me nacieron del corazón y no fui obligada a pedirlas. Es más, quiero ratificarlas. Yo pedí disculpas públicas si ofendí a alguien y eso lo sostengo”, afirmó en el clip publicado hoy.

Asimismo, aclaró que su comentario fue parte de la pasión generada por el fútbol. “Sostengo con carácter, con firmeza y con amor cada acción que he tenido, porque el fútbol es eso, es algarabía, es emoción, son pasiones. Si eso no se puede entender, el problema nunca fue el fútbol”, manifestó.

Las declaraciones de Alejandra Jaramillo llegan después de que se anunció su salida en el programa “¡Siéntese quien pueda!”. ““Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de Siéntese Quien Pueda. Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y con ustedes, nuestro público”, dijo el conductor Jorge Bernal en el programa.

¿Qué dijo Alejandra Jaramillo sobre México?

Luego de que la selección de Inglaterra eliminó a la de México en la Copa del Mundo, Alejandra Jaramillo publicó un video celebrando la eliminación de la selección azteca.

“No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao. Bye bye. Sayonara. Arrivederchi”, es una de las historias que compartió la conductora. Este comentario le valió una ola de críticas de quienes consideraron que sus palabras eran una ofensa para México.

Tras las críticas, Jaramillo publicó un video pidiendo disculpas por sus palabras y aclaró que no fueron dirigidas a México como país.

“Quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial. Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente. Cuando celebré la derrota de México, que perdió ante Inglaterra, yo estaba intentando seguir con esa misma pasión con la que todo había iniciado y, la verdad, es que se salió un poco de control; se pudo malinterpretar”, indicó la conductora.

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