Guatemaltecos en Nueva York tienen hasta el 17 de marzo para registrarse para votar en elecciones de su país

Las autoridades consulares advierten que el trámite es totalmente gratuito y personal, y debe hacerse con el DPI, a través de la aplicación “Voto por Guate”

Por primera vez en la historia los guatemaltecos en el exterior podrán votar desde fuera de su país en las elecciones presidenciales del próximo 16 de junio, y el Consulado de Nueva York está haciendo un llamado a la comunidad guatemalteca para que se inscriban antes del 17 de marzo, cuando vence el plazo dado por el Tribunal Supremo Electoral para empadronarse. Un reporte de la Contraloría de Nueva York estima que en la ciudad de Nueva York viven unos 30,000 guatemaltecos.

A través de la campaña “Guatemalteco, empadrónate para votar en las próximas elecciones”, las autoridades consulares del país centroamericano en la Gran Manzana instan a sus connacionales a que se registren a tiempo y explicaron que el trámite debe realizarse descargando la aplicación “Voto por Guate”, directamente en los teléfonos móviles. Esta APP puede descargarse a través de Google o directamente en la página migrante.tse.org.gt.

Para poder registrarse, los guatemaltecos mayores de edad deben tener el llamado DPI (Documento Personal de Identificación) y proporcionar un número telefónico, al que luego se enviará un mensaje de verificación. Paso seguido, será necesario escanear el DPI con la cámara del teléfono, tomar una fotografía de frente y confirmar los datos.

Y aunque entre guatemaltecos como Dora Tobar, líder de esa comunidad en la Gran Manzana, existe emoción de que sus paisanos puedan participar en estos comicios, en un hecho que describe como “un triunfo para quienes viven fuera de Guatemala”, también aseguró que ha habido algunos problemas con la aplicación, que en ocasiones ha estado caída.

“Es importante que se verifique bien, porque desde la semana pasada no ha estado funcionando y creo que es importante que la mayor cantidad de guatemaltecos nos sumemos al empadronamiento”, dijo la guatemalteca.

Asimismo, Gabriela Castañeda, del Colectivo Florecerás Guatemala, mencionó que ha faltado mayor comunicación sobre el proceso, a fin de que el mensaje llegue a todos y señaló que el método tecnológico, resulta en una limitante.

“Creo que el Consulado debe hacer una campaña para que todos los guatemaltecos que vivimos aquí sepamos bien las fechas y el procedimiento, pues hay personas que están confundidas y otros no tienen claro lo que tienen que hacer. Además pienso que haberlo hecho a través de una aplicación, afecta a aquellas personas que por diferencias generacionales no las manejan bien o a quienes no tienen teléfonos inteligentes”, dijo la guatemalteca.

El Consulado aseguró que aquellas personas que deseen consultar el estado de su trámite de DPI, necesario para empadronarse, pueden escribir un correo electrónico a consultadocsny@gmail.com con el tema: “Consulta de Tramite”, “Por favor incluir su nombre completo,tipo de documento que solicito, número de recibo (si lo tiene), y número telefónico en el contexto del mensaje”, aseguró el Consulado, advirtiendo que los mensajes serán respondidos en un lapso de 24-72 horas.

