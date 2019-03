Trump ataca a Biden y lo llama tarado

El presidente Donald Trump volvió a mostrar la bajeza con la que lidia con sus oponentes políticos en las redes sociales.

Este lunes, el presidente Trump calificó a Joe Biden como “individuo con bajo coeficiente intelectual” después de que el ex vicepresidente tuvo un error y casi anunció que se postularía para presidente en 2020.

“Joe Biden se quedó sin habla durante el fin de semana cuando no pudo entregar adecuadamente una línea muy simple sobre su decisión de postularse para presidente”, escribió Trump en Twitter. “¡Acostúmbrate a eso, otra persona con bajo coeficiente intelectual!”

Joe Biden got tongue tied over the weekend when he was unable to properly deliver a very simple line about his decision to run for President. Get used to it, another low I.Q. individual!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2019