Conferencia de padres

Este mes las escuelas tendrán conferencias entre los padres y los maestros para informarles sobre el progreso de sus hijos.

Aquí les doy tres situaciones y cómo reaccionar.

Si el maestro dice: su hija alcanza todas las metas académicas pero se comporta mal. Pregúntele si ella termina su trabajo antes que los otros estudiantes. Si es así, es un buen indicador que la materia cubierta en clase es muy fácil y su hija necesita trabajo más adelantado. Al parecer ella se mete en líos porque esta aburrida.

Si el maestro dice: su hijo no se comporta bien y no está trabajando en el nivel esperado. Pídale ejemplos de cuando su hijo se porta mal. ¿Es durante la instrucción? ¿Es durante el recreo? Si es durante el recreo entonces la mala conducta no afecta la instrucción. Pero si la mala conducta ocurre durante la instrucción puede ser porque su hijo no entiende la materia y se distrae portándose mal. Si la mala conducta ocurre todo el tiempo, entonces la incapacidad de su hijo para controlarse a sí mismo está interfiriendo con su proceso de aprendizaje. Usted debe colaborar con el maestro para formar un plan que ayude a su hijo a obtener autocontrol.

Si el maestro dice: su niño se comporta bien y está avanzando académicamente. ¡Celebre! Dele un beso al niño y déjele saber que está orgulloso de él.

Por último, no se olvide de darle las gracias al maestro antes de salir de la conferencia. La mayoría de los maestros son seres apasionados acerca de la enseñanza y trabajan muy duro. Es bueno dejarle saber que usted lo aprecia.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

Ask Dr. Vasthi

3120 Corlear Avenue

Bronx, NY 10463

o escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org