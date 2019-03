El mensaje de Lili Estefan a Frida Sofía después de que ‘trolls’ la mandaron a suicidarse

La hija de Alejandra Guzmán ha recibido fuertes comentarios del público tras estallar contra su familia

Frida Sofía ha estado en boca de todos después de que esta despotricará contra su familia, la conocida Dinastía Pinal. Tras las fueres declaraciones, “trolls” la han atacado de una manera agresiva, hasta el punto de que la mandaron a suicidarse.

“La verdad es que me da pena y tristeza pero es por esto que ya estallé. Estos insultos y comparaciones las he tenido que aguantar toda mi vida. Sin razón alguna. Por eso prefiero que me digan lo que digan pero que por lo menos sepan que aquí no hay monedita de oro. Es muy difícil tratar de complacer a todos pero más difícil es tener que agachar la cabeza y callarte todo ante la prensa para que “tu familia” no se vea mal”, se pudo leer en los Instagram Stories de la hija de Alejandra Guzmán.

“Me llegan aproximadamente 100 a 200 mensajes todos los días diciéndome que me suicide, que mi mamá no me quiere, que mi papá me abandonó, que no sirvo para nada, que soy una drogadicta, que no sé nada”, escribió.

Cuando se cubrió el tema en el programa “El Gordo y La Flaca” de Univision, Lili Estefan se notó muy consternada y le mandó un mensaje alentador.

“Estas dos jovencitas Michelle y Frida son muy diferentes. Una generación nueva, diferente“, comentó Estefan. “Es mejor callar si uno no está listo para recibir lo que ahora le está pasando a Frida que le pagan hasta para que se suicide. Amor por favor no le hagas caso a esas cosas. Calladita. Si hablas no leas comentarios“.