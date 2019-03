El primer Real Madrid – Atlético fuera de Europa se jugará en Nueva York

La International Champions Cup 2019 presentó su calendario con la ausencia del FC Barcelona y la participación de Chivas de Guadalajara

NUEVA YORK – Con la presencia de leyendas del fútbol como Lothar Matthaus, Diego Forlán y Javier Zanetti, entre otros, esta mañana se dio a conocer en el SoHo de Nueva York el calendario de la próxima International Champions Cup 2019 (ICC), el torneo de amistosos de pretemporada con más brillo de los últimos veranos. Y precisamente será la Gran Manzana la ciudad que albergará el partido estrella de esta edición, un Real Madrid vs. Atlético de Madrid el viernes 26 de julio en el MetLife Stadium, estadio habitual de los Giants y los Jets de la NFL. Será la primera vez en la historia que el derby de la capital de España se juegue fuera de Europa.

Además, dos días antes, el Red Bull Arena de Harrison, New Jersey, acogerá el partido entre AS Roma y Benfica.

Esta séptima International Champions Cup contará con 12 de los mejores clubes del mundo (es notoria la ausencia este año del FC Barcelona, que sí participó en veranos anteriores) que jugarán 18 partidos en Estados Unidos, Europa y Asia entre el 16 de julio y el 10 de agosto. Sólo un club no es europeo: las Chivas de Guadalajara.

El acto en Manhattan fue presentado por alguien ajeno al fútbol, el actor estadounidense Jason Sudeikis, que tras conversar con los ejecutivos a cargo del torneo, se encargó él mismo de hacer subir al escenario a ex-jugadores de todos los equipos participantes. Además de Matthaus (Bayern de Munich), Forlán (Atlético de Madrid), Zanetti (Inter de Milán), estaban Álvaro Arbeloa (Real Madrid), Bryan Robson (Manchester United), Robert Pires (Arsenal), Daniele Massaro (A.C. Milan), David Trezeguet (Juventus), Luisao (Benfica).

ICC 2019: Formato y Calendario

Cada equipo jugará tres partidos, y el club con más puntos al final del torneo ganará el campeonato. Cada victoria en el reglamento resultará en tres puntos y un empate irá directamente a la serie de penales; el equipo ganador de los penales recibirá dos puntos y el equipo perdedor recibirá uno.

Martes, 16 de julio

AS Roma vs. Chivas de Guadalajara – Chicago, SeatGeek Stadium

Miércoles, 17 de julio

Arsenal vs. FC Bayern – Los Ángeles, Dignity Health Sports Park

Sábado, 20 de julio

Manchester United vs. Inter – Singapore, National Stadium

Arsenal vs. AS Roma – Charlotte, Bank of America Stadium

FC Bayern vs. Real Madrid – Houston, NRG Stadium

Benfica vs. Chivas de Guadalajara – Bay Area, Levi’s® Stadium

Domingo, 21 de julio

Juventus vs. Tottenham Hotspur – Singapore, National Stadium

Martes, 23 de julio

Real Madrid vs. Arsenal – Washington, D.C, FedExField

FC Bayern vs. AC Milan – Kansas City, Arrowhead Stadium

Chivas de Guadalajara vs. Atlético de Madrid – Arlington, Texas, Globe Life Park in Arlington

Miércoles, 24 de julio

Juventus vs. Inter – China

AS Roma vs. Benfica – Tri-State Area, Red Bull Arena

Jueves, 25 de julio

Tottenham Hotspur vs. Manchester United – Shanghai, Hongkou Football Stadium

Viernes, 26 de julio

Real Madrid vs. Atlético de Madrid – Tri-State Area, MetLife Stadium

Domingo, 28 de julio

AC Milan vs. Benfica – Boston, Gillette Stadium

Sábado, 3 de agosto

Manchester United vs. AC Milan – Cardiff, Principality Stadium

Domingo, 4 de agosto

Tottenham Hotspur vs. Inter – London, Tottenham Hotspur Stadium

Sábado, 10 de agosto

Atlético de Madrid vs. Juventus – Stockholm, Friends Arena