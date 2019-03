VIDEO: Belinda sorprende al ser captada comiendo tacos en la calle y cantando cumbias

El clip de la cantante se ha vuelto muy popular en redes sociales

Belinda sorprendió a sus fans tras ser captada comiendo tacos en la calle, los cuales acompañó con un refresco bien frío.

El clip fue compartido en Facebook por la página “La escuela del Bufe”. En el video la cantante viste una sudadera obscura y un pants gris. Pero las sorpresas no terminaron ya que Belinda se puso a cantar algunas cumbias como ‘Amor Secreto’ y ‘Llorar, llorar y llorar’, la cual dijo era su canción favorita en la escuela.

Al video le acompaña una mensaje que dice: “Belinda, cantante, actriz, acuerpada, reptiliana, ganando como siempre, imponiendo moda, ching…dose unos tacos y una coca de vidrio en la calle sin ningún problema y tú exigiéndole a tu novio que te lleve a lugares caros. NETA agarra la onda morra”.

Después de que el video se volvió viral, Belinda no dudó en contestar y en su cuenta de Twitter escribió: “¡Jajajaja! Que bien me la pase y el o la que me grabó seguro se la paso mejor. Qué ricos”.

Jajajaja! Que bien me la pase y el o la que me grabo seguro se la paso mejor!! Que ricos 🌮 https://t.co/ammOD8wzbw — Belinda (@belindapop) March 25, 2019

Y agregó en otro tuit, “Wow los admiro mucho y me encanta su canción. Llorar, llorar, llorar… la amo. Gracias”. Debido a que los Socios del ritmo le agradecieron su interpretación.