VIDEO: Vicente Fox se queja de “vivir sin pensión”, pero llega ostentosamente al aeropuerto de Miami

El expresidente arribó junto con su esposa y guardaespaldas

El expresidente mexicano Vicente Fox ha sido uno de los más férreos críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió terminar con la millonaria pensión de los exmandatarios.

Sin embargo, un video captó al exmandatario arribando al Aeropuerto de Miami, Florida, junto con su esposa, Martha Sahagún, en compañía de al menos tres guardaespaldas, más un chófer.

Las imágenes muestran varios momentos en que el expanista llega y da algunas instrucciones a su séquito de seguridad, algunos de los cuales cargan las maletas.

Fox ha afirmado que ya no tiene “para vivir”, porque supuestamente ya no recibe la pensión, pero las imágenes muestran que su estilo de vida no ha sido trastocado, al poder transportarse ostentosamente.