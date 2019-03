Yanet García subió un revelador vídeo de su colita respingona, como producto del ejercicio arduo

La estrella de Televisa no tiene piedad y ha subido un par de infartantes vídeos en los que presume sus bien formadas curvas, y más...

La chica del clima de Televisa ha hecho que las redes sociales suden. Yanet García compartió dos vídeos en los que muestra el efecto que ha tenido en su cuerpo, específicamente en su trasero, el ejercicio continuo.

Junto al primero de estos la conductora de televisión escribió: “Un buen físico refleja el trabajo que hay detrás. No lo puedes robar, no lo puedes tomar prestado, no lo puedes mantener sin trabajo constante. Se hace con dedicación, disciplina, respeto propio y dignidad”🔥💪🏻🇲🇽”. En esta reproducción la modelo lleva sola una diminuta tanguita y modela para la cámara sus prominentes curvas.

En la siguiente publicación la mexicana muestra su rutina en el gimnasio con un par de leggins de infarto.

