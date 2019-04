La hermana de Jenni Rivera, Rosie Rivera, demuestra que una mujer con curvas puede lucir sexy, elegante y a la moda

View this post on Instagram

The one left for last was suddenly in front of the presence of royalty. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The last will be first. Don’t rush, don’t cut, don’t cheat. Steady in your lane and Christ will place you at the table of a king. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Devotional from Matthew 20:16, Esther 2:8-9 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ______________________________________________⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ La que quedaba para el final estaba de repente ante la presencia de la realeza. El último será el primero. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ No te apresures, no cortes, no hagas trampa. Permanece firme en tu carril y Cristo te colocará en la mesa de un rey.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Devoción de Mateo 20:16, Ester 2:8-9 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #hijadelrey #bendecida #Cristo #elrey #Dios #promesascumplidas #nienmissueños #fe #paz #amor #rosierivera #rivera #saam #author #sa #nomore #advocate