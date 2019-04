Alexa Dellanos y su mamá, Myrka Dellanos, se muestran arrebatadoras con un par de ajustados jeans

Dicen que "de tal palo, tal astilla"...

Alexa Dellanos y su mamá subieron este fin de semana a Instagram, adrede o por casualidad, dos fotografías en las que ambas lucen arrebatadoras en un par de ajustados jeans.

Alexa mostró que sus curvas no solo se ven perfectas con poca ropa, estaba vez la joven modelo no enseñó de más y aún así su público amó la estampa, tanto que hasta Zuleyka Rivera le dio like.

Myrka por su parte luce muy elegante y bella con un atuendo digno del fin de semana y del calor de Miami, y entre los likes más destacados está el de Maria Elena Salinas.

