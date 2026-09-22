El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 22 septiembre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 22 de septiembre de 2026.

03/21 – 04/19

Una actitud responsable, madura y perseverante será clave para alcanzar tus objetivos profesionales. Aunque puedas sentir cierta pesadumbre, continúa esforzándote. Por la tarde, la Luna en Acuario favorecerá contactos con grupos y personas que comparten tus ideales.

04/20 – 05/20

Si actuaste con justicia y coherencia con tus principios, podrás sentirte satisfecho con el camino recorrido. Por la tarde, una persona influyente podría hacerte una propuesta que despierte tu ambición. Una nueva perspectiva profesional puede ayudarte a proyectarte más lejos.

05/21 – 06/20

Una institución o persona solvente podría ofrecerte financiamiento para llevar adelante un negocio, aunque vendrá acompañado de exigencias y condiciones. Por la tarde, una causa que consideras justa despertará tu compromiso. Podrías replantearte una creencia o descubrir una verdad.

06/21 – 07/20

Al elegir aliados, deberá primar tu sentido común. Para que tus relaciones prosperen, tendrás que cumplir con los acuerdos establecidos y exigir lo mismo a los demás. Por la tarde, podrías descubrir un secreto que te revele una dimensión desconocida de la sexualidad.

07/21 – 08/21

Si quieres que tu organismo funcione, tendrás que respetar tus horarios de comida y descanso. Por la tarde, una persona muy incisiva podría observarte con atención y detectar aquello que intentas ocultar. No permitas que esa mirada te intimide ni dejes que alguien ejerza poder sobre ti.

08/22 – 09/22

Aunque por momentos resulte difícil, continúa siendo congruente con lo que sientes y expresa tu estilo sin temor a las críticas. Con el tiempo comprobarás que tu autenticidad prevalece. Por la tarde, ocúpate de tu salud, hazte chequeos de rutina y presta atención a tu cuerpo.

09/23 – 10/22

Dentro de tu familia te tocará asumir un rol de mando, delegar funciones e impartir reglas para mejorar la convivencia. Por la tarde, lo amoroso se revelará de una manera más intensa y profunda. Te sacarás la máscara de la frivolidad y mostrarás cuánto te importa realmente esa persona.

10/23 – 11/22

Durante las primeras horas del día tendrás mayor concentración, así que aprovecha para estudiar, leer o capacitarte. Un curso podría ayudarte a prepararte para acceder a una oportunidad laboral interesante. Por la tarde, una reunión familiar puede traer revelaciones y transformar tus relaciones.

11/23 – 12/20

Ahora te convendrá encarar tu economía con una mentalidad de ahorro. Sólo gasta en lo que consideres esencial. Por la tarde hablarás de temas tabú y estas conversaciones te servirán para sacar conclusiones profundas e interesantes sobre cuestiones que no te habías animado a abordar.

12/21 – 01/19

Durante las primeras horas del día, tu personalidad realista será el faro que te guíe en el camino y te lleve a avanzar con éxito. Por la tarde podría surgir una oportunidad de negocios ambiciosa, pero deberás estar atento para no hacer nada que te lleve a traicionar tus valores.

01/20 – 02/18

Las primeras horas del día serán ideales para que enmiendes errores del pasado. Por la tarde tendrás muy claro qué características de tu personalidad te potencian y qué tipo de conductas debes erradicar. Recuerda que es imprescindible aceptar la transformación y el cambio.

02/19 – 03/20

Alguien te demostrará con gestos concretos que cuentas con su amistad y que, frente a cualquier avatar que pueda traerte el destino, tienes un hombro en el que apoyarte. Por la tarde, prepárate porque profundizarás al máximo tu sexto sentido y podrás adivinar el porvenir.