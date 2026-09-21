Cáncer de colon: 5 alimentos que reducen el riesgo y los puedes comer a diario

Una de las formas más efectivas de prevenir el cáncer de colon es a través de una dieta sana. De hecho, existen al menos cinco alimentos que reducen el riesgo de desarrollar la enfermedad y pueden consumirse todos los días.

Los expertos en nutrición y dietética afirman que una alimentación baja en grasas animales y rica en frutas, verduras y cereales integrales es uno de los métodos más óptimos para prevenir el cáncer colorrectal, el tercer tipo de cáncer más diagnosticado en Estados Unidos.

Asimismo, la Sociedad Americana contra el Cáncer, aconseja aumentar la actividad física, limitar el consumo de bebidas alcohólicas, del cigarrillo y elevar la ingesta de nutrientes clave como calcio y magnesio.

Por último, y no menos importante, someterse a pruebas de detección rutinaria, a partir de los 45 años.

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5 alimentos que reducen el riesgo de cáncer de colon

1. Frutas

Las manzanas, naranjas, peras, plátanos y frambuesas, entre otras similares, aportan fibra, vitaminas y distintos compuestos vegetales.

La fibra favorece el tránsito intestinal y alimenta determinadas bacterias beneficiosas del intestino, que producen sustancias como ácidos grasos de cadena corta.

2. Verduras

Brócoli, coliflor, espinacas, zanahorias, repollo y otras verduras aportan fibra y fitoquímicos. Las verduras crucíferas, como el brócoli y coliflor, contienen además compuestos vegetales que continúan siendo estudiados por sus posibles efectos protectores.

Una forma práctica de incorporarlas es hacer que ocupen una parte importante del plato en el almuerzo y la cena.

3. Cereales integrales

Un nuevo estudio del Instituto Americano para la Investigación del Cáncer y El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer determinó que “consumir cereales integrales a diario, como arroz integral o pan integral, reduce el riesgo de cáncer colorrectal. Cuanto mayor sea la cantidad consumida, menor será el riesgo”.

Asimismo, el doctor Edward L. Giovannucci, autor principal del informe y profesor de nutrición y epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, dice que pese a que es uno de los tipos de cáncer más comunes, hay mucho por hacer para reducir el riesgo.

4. Frijoles y otras legumbres

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, incluir legumbres en la dieta puede contribuir a prevenir o curar la diabetes, problemas cardíacos, obesidad y ciertos tipos de cáncer.

Asimismo, gracias a que combinan la fibra soluble e insoluble, cuidan la salud intestinal y reducen el riesgo de enfermedades como el cáncer colorrectal.

5. Pescado y aves

Diversos estudios han evidenciado que el consumo frecuente de carnes rojas y procesadas puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de colon.

En este sentido, la recomendación es limitarlas y sustituirlas por otras proteínas tales como: salmón, sardinas, trucha, pollo, entre otras.

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