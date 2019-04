5 excelentes trabajos para personas mayores de 50 años

La mayoría de estos empleos te podrían hacer ganar más de $40,000 al año

Tener 50 años no tiene por qué ser el fin de tu vida laboral, ya que existen muchas profesiones en las que podrías desarrollarte y en las que hay grandes oportunidades para ocupar un puesto, aunque ya estés mayorcito. A continuación, te compartimos cinco de ellas.

1-Agente inmobiliario

Ser vendedor de bienes raíces te permitiría tener un horario flexible y la capacidad de mantenerte en movimiento explorando tu ciudad local. Si estás buscando un empleo fuera de una oficina, éste es ideal para ti. Después de tener una licencia de bienes raíces, podrías trabajar de forma independiente o para alguna compañía.

Al año podrías ganar: $48,883

2-Planificador financiero

Si pasaste gran parte de tu vida trabajando con números y economía, podrías obtener una licencia para ser un planificador de finanzas, ya que en este campo podrías seguir trabajando hasta diez años más, además de que hay empresas que contratan a personas mayores para este tipo de labores.

Al año podrías ganar: $57,067

3-Asistente virtual

Los asistentes virtuales pueden trabajar desde casa y ofrecer sus servicios a diversas industrias. En este tipo de empleo, no importa mucho que tengas más de 50 años, pues las personas mayores muchas veces tienen más visión para los negocios y deseosos de ayudar.

Al año podrías ganar: $22,000

4-Profesor

Si tienes un título o eres muy diestro en algún tema, podrías convertirte fácilmente en un profesor. Muchos colegios comunitarios o programas de educación para adultos están en constante búsqueda de gente que pueda enseñar en sus instituciones.

En este caso, las clases que podrías dar son ilimitadas, pues podrías enseñar desde matemáticas hasta carpintería, ¡lo que tú sepas hacer mejor!

Al año podrías ganar: $52,363

5-Escritor independiente

Este sería otro gran trabajo para alguien mayor de 50 años, ya que no sólo tendrías un horario flexible, sino que también podrías aprovechar el conocimiento y la experiencia que has adquirido a lo largo de tu carrera para escribir sobre un tema en particular. Además, puedes trabajar desde casa.

Al año podrías ganar: $42,120

