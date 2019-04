Chris Hemsworth agradece haber recuperado unas fotos muy íntimas que se habían extraviado

La tienda donde reveló las imágenes las envió por error a otra persona

A diferencia de la inmensa mayoría de los invitados a una boda -con la excepción de quienes han recuperado la moda de las cámaras de revelado instantáneo-, el actor Chris Hemsworth decidió echar mano de una máquina vintage y propia de un “hipster” para documentar gráficamente la reciente boda de su hermano menor, el también intérprete Liam Hemsworth, y la estrella del pop Miley Cyrus.

Por desgracia, la tienda donde posteriormente acudió el australiano para revelar las imágenes cometió un error de gran envergadura al enviar el sobre con las instantáneas a la dirección equivocada, por lo que acabaron en manos de una sorprendidísima Elvira Nordström, quien a buen seguro podría haberse llevado unos notables ingresos económicos vendiendo tan íntimas fotos al mejor postor.

Sin embargo, la joven de 21 años actuó con la decencia y el civismo que debería esperarse del resto de los mortales al ponerse rápidamente en contacto con el protagonista de la saga ‘Thor’ a través de Instagram, informarle de lo que había ocurrido y pedirle los datos necesarios para entregarle las instantáneas: un gesto por el que Chris se sentirá eternamente “agradecido” y en deuda con ella.

Mira aquí la entrevista completa o a partir del minuto 5:00

“Tengo una de estas cámaras antiguas de carrete desde hace muchos años. Las fotos quedan mejor que las de una cámara digital. Soy un hipster de los anticuados, qué puedo decir. El caso es que yo fui uno de los pocos que estuvo sacando fotos en la boda y después las llevé a mi sitio de confianza para que las revelaran. Pero mandaron el email de aviso a otra persona y las fotos acabaron en poder de una chica que me contactó por Instagram“, ha relatado el astro de Hollywood en el programa de televisión ‘This Morning’.

“He tenido mucha suerte de poder recuperar las fotos y evitar que se hayan publicado por ahí. Y me siento muy agradecido con esta chica, que no podría haber sido más amable, ya que me escribió para contarme lo que había pasado y me dijo que no me preocupara, que no se las iba a quedar“, ha añadido profundamente satisfecho y, sobre todo, aliviado.