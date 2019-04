El vestido negro de Adamari López en ‘Un nuevo día’ que hizo enojar a fans

View this post on Instagram

¡Buenísimos días familia linda! ❤️❤️❤️ En cuanto abran el ojo (así como los de @hectorsandarti 👀) préndele a la tele que en @unnuevodia les tenemos un show súper especial 👏🏼🤣🎉 @adamarilopez @rasheldiaz @chiquibabyla