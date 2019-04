Cuánto cuesta y cuándo se lanza Disney+

El próximo 12 de noviembre los fanáticos de Los Simpson también podrán encontrar todas las temporadas de esta serie animada en el streaming de Disney

Disney+ tendrá un costo de $6.99 al mes, y los interesados en suscribirse al streaming de Disney deberán estar pendientes de hacerlo el próximo 12 de noviembre, en Estados Unidos.

EFE también ha confirmado que en el primer año de vigencia de Disney+, éste contará con más de 25 series y 10 películas nuevas. Disney también confirmó la plataforma digital también contará con las nuevas series inspiradas en Marvel, entre estas ya se habla de: “The Falcon and The Winter Soldier”, con Anthony Mackie y Sebastian Stan; y “WandaVision”, que protagonizarán Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

Otro de los grandes atractivos que tiene esta nueva aventura de Disney , radica en que su streaming también contará con Los Simpsons. La famosa familia amarilla de Los Estados Unidos tendrá toda sus temporadas desde el primer día de lanzamiento.

La compañía, según reportó EFE también confirmó ya se aprobaron otros proyectos como la serie documental “The World According to Jeff Goldblum”, una película sobre “Phineas and Ferb”, el filme de Tom McCarthy (“Spotlight”, 2015), y los cortos de “Forky Asks a Question” inspirados en un personaje de la inminente “Toy Story 4”.

Los fanáticos de “Star Wars” también tienen que estar muy atentos a Disney+ porque aquí también aparecerán la dos series sobre “Star Wars“: “The Mandalorian”, con el chileno Pedro Pascal; y otra que aún no tiene título sobre el personaje de Cassian Andor, interpretado por el mexicano Diego Luna.

Robert Iger, el gran responsable del renacimiento de la compañía, aprovechó la conferencia ante inversores, según dicho medio, para anunciar que dejará sus responsabilidades en 2021 en Disney, cuando finalice la última extensión de su contrato. “He sido consejero delegado desde octubre de 2005 y como he dicho muchas veces, hay un tiempo para cada cosa y 2021 será el momento para mi para finalmente irme“, dijo al anunciar que Disney ya trabaja en su sucesión.

