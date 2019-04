Arrestan a cantante de cumbia con cocaína en genitales y estómago

View this post on Instagram

Se viene el fin de semana!!!! @dorados @gasparservio @maradona el himno de cada #finde en las #canchas #lacumbiadelostrapos #atr #yerbabrava #cumbiavillera #fiesta #futbol #pasion #10 @guachincristian @tibuyerba Este finde nos vemos en @eclipsebailable @q_disco #lapampa y alrededores @delcentroproducciones @puagroupmusic @pelomusicgroup