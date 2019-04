ICE cancela deportación de esposo hispano de la soldado muerta en Afganistán

El inmigrante volvió a Texas y podría reunirse nuevamente con su hija de 12 años

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revocó la deportación de José González Carranza, de 30 año, esposo de una soldado estadounidense que murió en Afganistán.

La semana pasada, “La Migra” detuvo a González Carranza, viudo de la soldado Barbara Vieyra, y lo deportó a Nogales, México, donde vive en un albergue para inmigrantes expulsados de Estados Unidos, reportó el Arizona Republic.

“Me siento tan mal”, dijo González Carranza a ese diario. “Estoy pensando en que nunca podría volver a verla”.

Sin embargo, después de compartir la historia con aquel periódico, el abogado del mexicano recibió una llamada de ICE para informarle que la deportación de su cliente había sido revocada.

Las autoridades dijeron que el mexicano fue trasladado a Phoenix, Texas, el lunes por la noche y liberado, confirmó el abogado Ezequiel Hernández.

El caso tomó mayor relevancia, debido a que González Carranza había dejado en Estados Unidos a una menor de 12 años de edad, una ciudadana estadounidense.

El mexicano llegó a los EEUU como indocumentado, cuando era un adolescente en 2004 y se casó con Vieyra en 2007, según el diario. Su hija vive con la madre de su esposa.

Después de que su esposa murió en Afganistán, a González Carranza se le permitió permanecer en EEUU sin la amenaza de ser deportado, pero el año pasado –en medio de un endurecimiento de políticas migratorias– su caso fue reabierto y, tras no presentarse en una audiencia en la corte, un juez federal ordenó que fuera deportado.

El abogado de González Carranza dijo que su cliente no tiene antecedentes penales, pero no se presentó a la audiencia porque ICE envió su notificación a la dirección equivocada, reportó The Hill.

“Hay muchas personas a las que puedes deportar, pero no a un hombre cuya esposa murió en Afganistán”, dijo el abogado.