Lis Vega presume tremendo tatuaje en su trasero con sexy traje de baño

Cuando te tira la vida, tus acciones, tus pasajes Vibratorios negativos, el ama, tu luz interna, esa fuerza motor con la que te levantas de vuelta, con furia, pasion desmedida, salta a un vacio interno de un sin fin de emociones encontradas, te abrazas, lloras, te secas las lagrimas y empiezas de 0, NADA ESTA PERDIDO SI TU TE REENCUENTRAS DESPUES DE PERDERTE, NADA SI DETECTAS EL SUFRIMIENTO, LO ABRAZAS, LE AGRADECES HABERTE ENSEÑADO LA PISTA DONDE TIENES QUE TRABAJAR MAS Y MAS DIA A DIA, aprendamos mas a leer nuestro cuerpo, emociones, cuesta pero si se puede con AMOR,paciencia, tiempo #LAPOETADELOURBANO #omnamahshivaya CALMA EN EL AMA , MI PRIORIDAD HOY EN MI PRESENTE#VIDAFITCONLISVEGA PRÓXIMAMENTE #CANALDEYOUTUBE new ❤❤❤❤ #fitnessgirl #fitness #fit #fitnessdancer #fitnessmotivacion #style by mi #adidas #tatoo #arboldelavida #love