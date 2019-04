Trump lloriquea por culpa de Fox News y candidato demócrata

Una vez más el presidente Donald Trump arremetió contra su cadena de noticias favorita, Fox News, por haber dado tiempo y espacio para el candidato demócrata Bernie Sanders.

Trump acusó a Fox News de impedir que sus partidarios asistieran a una reunión política con Bernie Sanders el lunes por la noche.

“Muchos Trump Fans & Signs estaban fuera del estudio @FoxNews anoche en el ahora próspero (gracias al presidente Trump) Bethlehem, Pensilvania, para la entrevista con el loco Bernie Sanders”, escribió Trump en un tweet. “Grandes quejas sobre no dejarse enredar con los partidarios de Bernie. ¿Qué pasa con @FoxNews?

Many Trump Fans & Signs were outside of the @FoxNews Studio last night in the now thriving (Thank you President Trump) Bethlehem, Pennsylvania, for the interview with Crazy Bernie Sanders. Big complaints about not being let in-stuffed with Bernie supporters. What’s with @FoxNews?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2019