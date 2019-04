Yanet García, la chica del clima, comparte íntimo pensamiento en Instagram

View this post on Instagram

Es difícil comprender que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes son mucho mejor que los nuestros. Normalmente, queremos que todo se realice a nuestra forma y en nuestro tiempo, pero Dios es tan sabio y nos ama tanto, que en ocasiones atrasa procesos y hasta éxitos porque sabe que no estamos preparados y fracasaremos. Todo tiene su tiempo. Dios no tarda, El actúa cuando debe hacerlo. Aceptemos su perfecta voluntad, la cual es buena y agradable. 🙏🏻🙌🏻 ❤️#DiosNuncaSeEquivoca ☝🏻