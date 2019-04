La nueva temible amenaza de “El Marro” contra AMLO y operativos del Ejército

Se trata del segundo mensaje de "El Marro" contra el presidente mexicano

José Antonio Yépez alías el “El Marro“, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima amenazó de nueva cuenta al presidente Andrés Manuel López Obrador tras las medidas de combate al huachicol emprendidas en el estado de Guanajuato, en el bajío de México y las cuales comenzaron a inicios de año.

Según medios locales del municipio de Celaya, allá en Guanajuato, la amenaza escrita en una manta fue colgada en un puente ubicado en una importante avenida.

El mensaje surgió luego de un ataque armado a una comandancia al norte del municipio de Celaya.

En la amenaza presuntamente firmada por “El Marro“, aluden a una irrupción en la “delegación norte” y piden que dejen de hacer operativos encabezados por marinos y militares.

“Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar” (sic).

El Marro líder del Cartel de #SantaRosadeLima en #Guanajuato, amenaza al Presidente Obrador con enviarle una bomba a su casahttps://t.co/00FUU7WqbF pic.twitter.com/FRylbnz9zx — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) April 19, 2019

Todo inició luego de que el jueves pasado, hombres armados atacaran una comandancia de la policía donde intentaron rescatar a personas que estaban detenidas, lo que derivó en un tiroteo en una carretera.

Tras el ataque a la comandancia, los delincuentes quemaron al menos tres vehículos en la carretera Celaya-Salvatierra, aunque no se reportaron personas lesionadas.

No es la primera vez que José Antonio Yépez alías el “El Marro” desafía al gobierno mexicano pues el pasado 31 de enero fue localizada una camioneta con explosivos en inmediaciones de una refinería ubicada en el municipio de Salamanca de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mientras en distintos puntos del municipio fueron halladas mantas firmadas por el Cártel de Santa Rosa de Lima en contra del mandatario mexicano, adjudicándose esta acción tras un operativo federal contra los huachicoleros.

Ante ello, Andrés Manuel López Obrador señaló: “Vamos a continuar de la misma manera. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer”.