‘Parece bata de baño’: Tachan de ‘ridícula’ a Karol G por vestido con escotazo en Premios Billboard 2019

Las críticas a la famosa no fueron nada leves

Karol G fue una de las famosas más candentes de la noche en Premios Billboard 2019 con un escotazo que dejó a todos boquiabiertos.

La cantante llegó al lado de su pareja Anuel con un vestido blanco con una abertura en la pierna que en cualquier movimiento en falso podría dejar ver más de la cuenta. Los fans del evento no fueron tan buenos con sus críticas, señalando el atuendo así como su caminar con los tacones.

“Apenas y puede caminar. Horrenda con ese pelo que parece peluca”, fue una de las críticas contra la intérprete.

“El vestido es feo”, otro usuario agregó. “Está muy gorda”, otro seguidor añadió. “El vestido no le favorece”, otro fan de los premios comentó. “Ridícula”, otro usuario puso. “Horrible y con esa peluca. Muestra mucho las piernas feas que tiene”, otro fan agregó. “Parece bata de baño”, fue otro de los comentarios que se pudieron leer.

Los verdaderos fans de la pareja no dudó en defenderlos ante las abrumadoras críticas en su contra.

“Se ven bellos y punto. La pareja del momento, vean el perfil de muchas criticonas”, escribió un fan en defensa. “Ay, a mi me gustan. No escucho su música pero me parece que se ven bien”, otro admirador agregó.