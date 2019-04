Protestan para que se congelen rentas por los próximos dos años en NYC

Líderes y activistas piden al Alcalde y a la Junta Reguladora de Alquileres que decrete 0% de aumentos para hacer justicia con los inquilinos y evitar más desamparados

El próximo junio la Junta Reguladora de Alquileres votará si se aumenta o no la renta de más de 1 millón de apartamentos en la ciudad de Nueva York, que están cobijados bajo la figura de renta estabilizada, y desde ya, líderes, activistas y defensores de los inquilinos, están pidiendo que los alquileres se congelen por los próximos dos años. En el 2018 el aumento fue del 1.5% en contratos de 1 años y 2.5% en contratos de 2 años.

La congelación de rentas fue la exigencia que decenas de manifestantes clamaron este jueves, en medio de una protesta que tuvo lugar en la sede de la Alcaldía, donde pidieron al alcalde Bill de Blasio que se sume al llamado, en una petición que califican como justa.

“Los caseros de Nueva York se han beneficiado con el aumento de rentas año, tras año, incluso cuando ni los costos ni la inflación han aumentado realmente, y ahora es el momento de congelar y hasta de reducir el costo de los arriendos para proteger a los inquilinos y defender la equidad con ellos”, aseguró Ben Kallos, copresidente del Caucus Progresista del Concejo Municipal, quien pidió a los caseros que dejen de lado la avaricia.

“Al final del día los dueños de los apartamentos deben darse cuenta que ellos deben ser parte de la comunidad de Nueva York y que los inquilinos tienen el derecho de poder tener apartamentos asequibles, cuando el salario no se incrementa cada año y cuando los adultos mayores tienen mucho tiempo sin aumentos en los valores de su seguro social”, agregó el concejal.

Asimismo, el senador estatal Robert Jackson, quien representa al Alto Manhattan, área mayormente hispana y que cuenta con el mayor número de apartamentos de renta estabilizada de la Gran Manzana, defendió el congelamiento de las rentas, basado en los ingresos que han tenido los caseros en el último año.

“Estamos haciendo un llamado a la Junta Reguladora de Alquileres para que el incremento este año sea del 0%, pues basados en el Consejo Metropolitano de Vivienda, se sabe que las ganancias de los caseros fueron de 43%, mientras los inquilinos siguen batallando para pagar sus rentas”, dijo el líder político.

Más de 90,000 sin hogar en NYC

“Tenemos 90,000 personas sin hogar, de ellos hay 63,000 en albergues y unos 25,000 son niños, lo que es muy preocupante y congelar las rentas va a significar que las familias van a estar estables en los próximos dos años y van a tener la oportunidad de sobrevivir en Nueva York y no perder sus apartamentos”, agregó Jackson, manifestando que mientras el promedio de ingresos de una familia en Nueva York es de $60,000 anuales, en el Alto Manhattan es de apenas $37,000, por lo que muchos no aguantan un aumento más en alquileres.

El senador estatal le pidió al Alcalde que no se haga de oídos sordos, mientras en Albany se están discutiendo nueve leyes de renta que mejorarán el panorama de vivienda.

“Esta debe ser nuestra exigencia y aprovechando que el Alcalde quiere competir por la Presidencia, vamos a presionarlo para que nos demuestre que está del lado de los más vulnerables. Creo que él va a apoyar este congelamiento, basado en los datos”, dijo Jackson.

Ramón Catala, quien vive hace 44 años en su apartamento de Manhattan, aseguró que incluso en su caso, teniendo una renta relativamente baja, cualquier incremento, por mínimo que sea, pondrá en riesgo su estabilidad.

“Nosotros con mi esposa pagábamos $400 al mes y nos subieron a $639, pero con lo poco que recibimos no nos alcanza y si nos suben más, no sabríamos qué hacer”, aseguró el dominicano, visiblemente preocupado.

Preocupan los inquilinos vulnerables

Pilar de Jesús, activista de la organización The Community Development Project, también se sumó al clamor, y advirtió que si no se congelan los arriendos, se seguirá poniendo a los inquilinos vulnerables en medio de situaciones difíciles.

“La comunidad se merece que se congelen las rentas. Las personas que hacen de esta ciudad una mejor ciudad, como los maestros, los conductores de autobuses y muchos de quienes se encargan de que esta ciudad se mueva, no pueden pagar rentas. Tenemos historias de adultos mayores que no pueden pagar renta, medicinas y comida con ingresos limitados de $700 y $800 al mes, que a veces no pueden ni pagar por el papel higiénico, mientras los caseros tienen ganancias altas”, dijo la defensora, advirtiendo que en las próximas semanas habrá audiencias ante la Junta, donde ejercerán presión.

“Queremos recordarle al Alcalde y a la Junta que estamos aquí para exigir algo que es justo en el marco de la celebración de los 50 años de la renta estabilizada, y es una obligación que las rentas se mantengan bajas y que escuchen nuestras voces”, dijo la activista. “Si le ponemos presión al Alcalde, el Alcalde va a presionar a la Junta”.

Jane Meyer, vocera de la Administración De Blasio, se mostró confiada en que la decisión que se adopte sobre las rentas será justa. “Esta Administración está utilizando todas las herramientas disponibles para enfrentar la crisis de asequibilidad, incluidos abogados gratuitos para inquilinos y niveles récord de viviendas asequibles”, dijo la funcionaria. “El Alcalde confía en que la Junta de lineamientos de Renta tome una determinación responsable, basada en un proceso que se funde en los datos que utiliza toda la información disponible”.

El próximo 7 de mayo la Junta anunciará los aumentos preliminares que se considerarán en la discusión final, que irá hasta junio, cuando se haga la votación formal.

Agenda de audiencias y reuniones de la Junta:

Jueves 25 de abril: evento público, con testimonios de invitados. Hora: 9:30 am. Inquilinos hablarán entre las 9:45 am hasta las 11:45 am y representantes de los caseros entre la 1:00 pm y las 3:00 pm. Lugar: Landmarks Preservation Commission, ubicada en el edificio municipal David N. Dinkins, 1 Centre Street, piso 9

evento público, con testimonios de invitados. Hora: 9:30 am. Inquilinos hablarán entre las 9:45 am hasta las 11:45 am y representantes de los caseros entre la 1:00 pm y las 3:00 pm. Lugar: Landmarks Preservation Commission, ubicada en el edificio municipal David N. Dinkins, 1 Centre Street, piso 9 Martes 7 de mayo: evento público de votación preliminar. Hora: 7:00 de la noche en The Great Hall, en Cooper Union, en el 7 East de la calle 7, esquina de la tercera avenida

evento público de votación preliminar. Hora: 7:00 de la noche en The Great Hall, en Cooper Union, en el 7 East de la calle 7, esquina de la tercera avenida Jueves 16 de mayo: Hora: 9:30 am. Evento público, en el Landmarks Preservation Commission. Edificio municipal David N. Dinkins, en el 1 Centre Street, piso 9

Hora: 9:30 am. Evento público, en el Landmarks Preservation Commission. Edificio municipal David N. Dinkins, en el 1 Centre Street, piso 9 Junio: la Junta va a dar a conocer los aumentos finales

Incrementos de rentas en los últimos tres años: