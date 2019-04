“Ya que lo deje descansar en paz”: encaran Joaquín Muñoz en plena conferencia sobre Juan Gabriel y se arma zafarrancho

View this post on Instagram

Después de que Joaquín Muñoz, ex secretario de #JuanGabriel se la ha pasado afirmando que el Divo de Juárez está vivo, y que ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que le llegó una carta en la que le hablaban de este tema, Muñoz brindó una conferencia de prensa al respecto. En ella pidió al Presidente que le dé una hora y fecha para una audiencia en la que supuestamente Juan Gabriel pueda presentarse. Además comentó que el cantante recientemente estuvo enfermo de un virus que lo atacó pero ya salió de esa enfermedad. Añadió que Juan Gabriel no va a seguir cantando y que él fue quien escribió la carta que recibió el Presidente. Además de que dijo que en las manos del gobernante se encuentra que el cantante salga a la luz pública. Dirigió unas palabras a Silvia Urquidi a quien llamó aprovechada y le dijo que regresara las casas que tenía en su propiedad y que las obtuvo cuando fue prestanombres del cantante. Además en la conferencia se armó un zafarrancho cuando llegó Anathan Bris, otro supuesto amigo de Juan Gabriel, para decirle que era falso lo que decía. Finalmente Anathan fue sacado del lugar en medio de las burlas de toda la prensa que considera que todo esto es un show de Muñoz.