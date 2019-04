Selena Gómez reaparece y causa revuelo con su pronunciado escote

La cantante lució un vestido de Christian Dior que llamó la atención

Poco a poco, Selena Gómez va retomando su carrera y sus apariciones públicas tras un breve alejamiento que le sirvió para enfocarse en su salud mental.

Y uno de los eventos a los que no podía faltar es el WE Day, una celebración anual que congrega a jóvenes comprometidos a hacer una diferencia positiva en el mundo y a transformar vidas.

Selena ha participado en este evento desde 2014, pues siempre ha apoyado el empoderamiento de los jóvenes y las causas sociales.

En su primera alfombra roja (azul, en este caso) desde octubre del año pasado, la cantante lució un atuendo de Christian Dior que llamó la atención por su pronunciado escote.

Según destacó Vogue, aunque se trata de un evento juvenil, Selena adoptó la tradición de vestir con todo glamour para que su mensaje a los chicos tenga mayor impacto.

“Conozco a todas las personas que forman parte de esta organización y he sido testigo de lo que hacen, así de cómo celebran el hecho de niños y jóvenes están cambiando al mundo completamente, un paso a la vez. Por eso, cuando vengo lloro al menos un par de veces.

“Lloro porque es muy inspirador ver que esos chicos trabajan tan duro, y me encantaría que contagiaran a toda nuestra generación“, dijo la cantante al portal ET antes de ingresar en The Forum, en Los Ángeles.

El WE Day, que fue conducido por Neil Patrick Harris, también convocó a otras figuras del entretenimiento, como Natalie Portman, Naomi Campbell, Meghan Trainor, Hailee Steinfeld, Joe Jonas, Chance the Rapper, Sarah Michelle Gellar y Nina Dobrev, entre otros.