Ramiro Delgado desmiente a Bronco y Lupe Esparza: ‘El que nada debe, nada teme’

La "bronca" entre el grupo norteño se acalora

El que nada debe nada teme, por eso Ramiro Delgado dijo estar a la orden para sentarse a platicar con su compadre Lupe Esparza y arreglar la situación entre ellos.

Ayer, el grupo Bronco envió un comunicado en el que Lupe invita a Ramiro a reunirse, dada la confianza que siempre han reinado entre ellos y por años.

“Yo estoy a la orden, cuando me diga que vamos a juntarnos para platicar, claro que sí. Sin ningún problema. El que nada debe, nada tema. Estoy para servirle a los medios y a él“, dijo Ramiro ayer en entrevista.

La semana pasada, el tecladista de la popular agrupación sorprendió a todo mundo al revelar que se sintió maltratado en el grupo, pues no le dieron el apoyo que esperaba tras su enfermedad, y además reveló que no había transparencia en las finanzas del conjunto.

En el documento enviado por Bronco, también se explica que desconocen por qué Delgado se ha ausentado de las presentaciones de la agrupación, pero que siguen invitándolo y que nadie cuestiona sus decisiones.

“Ramiro, compadre, tú sabes que las cosas que estás diciendo en los medios no tienen fundamento”, dice Lupe en el comunicado.

Al respecto, Ramiro defendió su dicho asegurando que no está hablando “tonterías”.

“Es que si no hubiera fundamentos, pues no tenía por qué decir nada, porque yo también soy un fundador del éxito de Bronco, entonces no me convendría a mí estar hablando tonterías“.

A la fecha, se ha entregado toda la información financiera solicitada por los representantes de Ramiro, aún sin tener claridad sobre sus inquietudes o pretensiones, se lee en el texto.

“Yo leí ya el comunicado. No me han entregado nada. No sé si mi abogado ya lo tiene, creo que no, si no ya me hubiera hablado“, declaró Ramiro la tarde de ayer.

Lo que sigue, comentó el músico, es que se realizará una auditoría.

“Para checar pues dónde estamos pisando ¿no?, entonces, después de lo obtenido vamos a ponernos de acuerdo para darle continuidad a esta historia”.

Ramiro dijo que sabe que le dejó un trabajo a su hijo, quien está ocupando su lugar, pero su hijo es tranquilo y profesional.

“Él sabe lo que tiene que hacer: él va a ir a trabajar, hacer el papel que yo estaba haciendo para que Bronco no pare”.

¿Regresas o no a Bronco?, se le cuestionó.

“Por ahorita es una pregunta que no te puedo contestar porque todo depende de en qué plan vamos a terminar“.

Por lo pronto se abrió una página en la que las fans de Ramiro están pidiendo que regrese a las filas del famoso grupo Bronco, pero no se sabe qué tanta respuesta tendrá esto.