Julián Gil: ¿Nuevamente papá?

AL FIN puedo Quiero compartir con ustedes mi felicidad. Es todo un mar de sentimientos encontrados por esta gran noticia. Estoy muy contento y aunque no fue nada planeado siempre un nuevo comienzo es bienvenido!!! Así tan inesperado, confuso, sacado de onda por fin llegó cuando menos lo esperábamos, pero es una felicidad inexplicable. Con esta noticia llegan grandes cosas y diferentes experiencias acompañadas de una alegría dificil de explicar. Les quiero mostrar mi nuevo negocio donde vendo pruebas de embarazo!!! Esta es la foto es de una clienta satisfecha… ¡Jajajajajaja! 😂😂😂😂 P.D. Que tengan una lindo día y un excelente sentido del humor . Este sábado y domingo Venderemos pruebas de embarazo en la obra “Es tuyo o es mío” jajja pa q no pasen sustos