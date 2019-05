Lis Vega presume cuerpazo haciendo ejercicio con un diminuto short

View this post on Instagram

Si sanas tu interior cambiarás tu exterior , y si cambias tu exterior, cambiarás tu realidad #VIDAFITCONLISVEGA acá les comparto una rutina de #abdomen 6 veces 20 repeticiones de cada #EJERCICIO más de mis rutinas y #dietas #meditacion PRÓXIMAMENTE #fitnessdancer #FITNESS #fitnessmotivacion #fit #strongwomen #rueda #rutinafacil #sisepuede #aquiyahora #mylife