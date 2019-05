Cómo aliviar los síntomas de las alergias estacionales

¿Te pican los ojos y al mismo tiempo tienes congestión y secreción nasal? ¿Sientes que la temporada de alergias comienza antes y dura más tiempo?

Es cierto que, debido al cambio climático, hay más polen en el aire, y el tiempo con polen en el ambiente se ha alargado, según la Academia Estadounidense de Alergias, Asma e Inmunología (AAAAI) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA). (Antes, la temporada de polen se extendía desde abril hasta mediados de octubre. Ahora, dependiendo de dónde vivas, puede durar desde febrero hasta noviembre). Y se espera que los conteos de polen se dupliquen para 2040, señala la AAAAI.

Eso es un problema para el 6.5% de los adultos y el 7.5% de los niños estadounidenses con fiebre del heno: alergias al polen de los árboles, malezas y pastos. La investigación ha encontrado que el 80% de las personas con alergias estacionales informan tener síntomas de moderados a graves que afectan significativamente su calidad de vida.

Sin embargo, gracias a los tratamientos más recientes y los lineamientos de tratamiento actualizados de la AAAAI y el Colegio Estadounidense de Alergias, Asma e Inmunología en 2017, los médicos ahora tienen formas más efectivas de ayudar a controlar los síntomas. Los medicamentos de hoy “son muy diferentes de los que teníamos hace 40 años”, dice Richard Lockey, MD, director de la división de alergia e inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de Florida. “No hay razón alguna por la que alguien deba sufrir innecesariamente. Por lo general, podemos encontrar algún tipo de tratamiento que funcione para todos”.

Aquí te decimos lo que debes saber sobre las últimas recomendaciones de tratamiento y lo que puedes hacer para minimizar los síntomas de las alergias estacionales.

Protégete del polen en tu entorno

Una de las estrategias más efectivas es también una de las más directas: reducir tu exposición a los alérgenos. Así que, monitorea los conteos de polen local e intenta permanecer en el interior entre las 5 a. m. y las 10 a. m. en los días en que los recuentos son más altos, recomienda el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental. Otras medidas inteligentes:

• Toma un baño antes de ir a la cama. Esto ayuda a eliminar el polen que se acumula en la piel y el cabello durante el día para que, literalmente, no duermas con los alérgenos.

• Usa un aerosol nasal de solución salina de venta libre (OTC). Esto ayuda a limpiar la nariz tapada y a eliminar el polen y otros alérgenos que puedan haberse acumulado allí. Puedes usar estos productos tan frecuentemente como lo desees, dice Sandra Hong, MD, alergista en la Clínica Cleveland, pero es una buena idea que los uses después de haber estado al aire libre y antes de acostarte. (Evita los aerosoles nasales descongestionantes o utilízalos solo por un par de días, ya que pueden causar congestión de rebote).

• Saca a tu mascota del dormitorio. Incluso si no eres alérgico a tu gato o perro, mantén a las mascotas fuera de tu cama y, si es posible, fuera de la habitación, si pasan algún tiempo al aire libre. En su pelaje pueden llevar polen.

• Pon a funcionar el aire acondicionado. Podrías sentirte tentado a abrir las ventanas, pero esa brisa deliciosa puede meter el polen a tu casa. “Querrás mantener las puertas y ventanas cerradas, para que no pueda entrar el polen”, dice Lockey. También podría ayudar tener un purificador de aire: Ve aquí la guía de compra de purificadores de aire de Consumer Reports.

• Aspira regularmente. Esto puede ayudar a recoger partículas de polen que flotan en tu hogar, así como alérgenos como la caspa de las mascotas y los ácaros del polvo. Las pruebas de CR encontraron que algunas aspiradoras con filtros regulares aspiraban cantidades similares de caspa de las mascotas y polvo que los filtros de aire de alta eficiencia (HEPA), y algunos eran tan buenos para evitar que estas pequeñas partículas volvieran al aire. (Ve más sobre nuestras pruebas de aspiradoras aquí, y algunas selecciones de productos más abajo). Pídele a otra persona que pase la aspiradora y evita las aspiradoras sin bolsa, que pueden levantar polvo cuando las vacías.

• Mantén corto el césped. Hay menos probabilidades de que se libere polen si la grama está corta, así que, córtala regularmente. Si es posible, pide a alguien más que la corte. Si lo haces tú mismo, usa una mascarilla (como una mascarilla con filtro N-95), que puedes comprar en las ferreterías, así como lentes de sol para evitar que el polen penetre en la nariz, boca y ojos. También limpia regularmente las canaletas y desagües pluviales.

Toma los medicamentos correctos en el momento adecuado

Las técnicas para evitar los alérgenos no siempre son suficientes. Aquí te presentamos los medicamentos comunes y cuándo es apropiado que los uses.

Antihistamínicos por vía oral. Si tienes síntomas leves de alergia estacional cuando estás al aire libre, pero mejoras una vez que estás dentro, es razonable que pruebes un antihistamínico de venta libre una vez al día.

Estos medicamentos, disponibles en forma masticable, líquida y en tabletas, se pueden tomar diariamente hasta el final de la temporada de alergias. Funcionan bloqueando la histamina, la sustancia causante de síntomas que libera tu cuerpo al entrar en contacto con un alérgeno.

Sigue con lo que se conoce como un antihistamínico de “segunda generación”: cetirizina (Zyrtec y genérico), fexofenadina (Allegra y genérico) y loratadina (Claritin y genérico). Estos son menos propensos a causar sedación que los antihistamínicos del tipo antiguo, como la clorfeniramina (alergia a Chlor-Trimeton y genéricos), clemastina (Tavist y genérico); bromfeniramina (Dimetapp y genérico) y difenhidramina (Benadryl Allergy y genérico).

Aunque todos los antihistamínicos más nuevos parecen ser igual de seguros y efectivos, algunas personas pueden responder mejor que otras. Así que, si, por ejemplo, la cetirizina no parece ayudarte, prueba con fexofenadina o loratadina, dice Hong.

Aerosoles nasales con esteroides. Si tus síntomas persisten incluso cuando estás dentro, tienes congestión nasal y te sientes tan incómodo que te cuesta dormir y hacer tus actividades diarias, las nuevas directrices ahora recomiendan optar por un aerosol nasal esteroide de uso diario con receta médica o de venta libre, como fluticasona (Flonase, Flonase Allergy Relief y genérico) o triamcinolona acetonida (Nasacort, Nasacort Allergy 24HR y genérico).

Estos medicamentos reducen la hinchazón y la mucosidad en tus conductos nasales, y aunque algunas personas informan que se empiezan a sentir mejor en un día de tomarlos, generalmente tardan un par de semanas para alcanzar la máxima eficacia. Está bien tomar un antihistamínico por vía oral de venta libre durante aproximadamente una semana mientras esperas que el aerosol comience a funcionar.

Pero después de eso, ni te molestes. “Los nuevos lineamientos no lo recomiendan, ya que las investigaciones demuestran que no es más efectivo que solo usar un aerosol con esteroides”, dice el autor del lineamiento, Mark Dykewicz, MD, director del programa de becas de alergia e inmunología de la Universidad de St. Louis en Missouri.

Aerosoles nasales antihistamínicos Si has estado usando fielmente un esteroide nasal durante un par de semanas y aún te sientes incómodo, los lineamientos recomiendan agregar un aerosol nasal antihistamínico de uso diario con receta médica, como azelastina (Astelin, Astepro y genérico) u olopatadina (Patanasa y genérico).

“Un antihistamínico nasal parece mucho más efectivo que tomar una pastilla por vía oral; puede ser porque va directamente a las fosas nasales, la nariz recibe una dosis concentrada mucho más alta”, explica Lockey.

Reduce la reacción a los alérgenos

¿Aún no encuentras cómo aliviar los síntomas de alergia estacional y/o tienes alergias durante todo el año que son muy molestas? Es posible que encuentres útil la inmunoterapia.

Este tratamiento con receta médica implica exponerte a cantidades cada vez mayores de alérgenos, aumentando gradualmente tu tolerancia.

La inmunoterapia tradicional se administra mediante inyecciones regulares, a menudo durante 3 a 5 años, y puede ayudar con los alérgenos de temporada y aquellos que están presentes durante todo el año. “Más del 80% de las veces, las personas experimentan alivio”, dice Hong. Las inyecciones conllevan un pequeño riesgo de una reacción alérgica grave, por lo que deberán administrarlas en el consultorio de un médico.

Si tienes alergia estacional a los pastos y/o eres alérgico a los ácaros del polvo, podrías buscar una opción con receta médica más nueva: inmunoterapia sublingual. En este caso pones una tableta soluble que contiene extractos purificados de alérgenos debajo de la lengua.

Actualmente, 4 tratamientos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos están disponibles: Odactra, para las alergias a los ácaros del polvo, Oralair, para 5 pólenes de diferentes pastos, Grastek, para las alergias a la hierba timothy y Ragwitek, para las alergias a la ambrosía (ragweed).

“Esta es una muy buena opción para las personas que son alérgicas a estos tipos de polen, pero que no ven una mejoría en los aerosoles nasales y antihistamínicos, ni desarrollan otras complicaciones por estas alergias, como las infecciones sinusales o el asma“, dice Hong.

En el caso de la grama y la ambrosía, deberás comenzar el tratamiento aproximadamente 3 meses antes de que aparezcan estos alérgenos. Si los utilizar para tratar la alergia a los ácaros del polvo, los tendrás que usar durante todo el año. La terapia SLIT puede causar efectos secundarios leves, como picazón o irritación de la boca y la garganta, así como náuseas o molestias abdominales. Las reacciones severas parecen ser bastante raras.

Recomendaciones de productos

Si buscas una aspiradora que pueda ayudar a mantener limpio el aire dentro de tu casa, un modelo con bolsa (ya que los modelos sin bolsa pueden crear una nube de polvo durante el vaciado) con un filtro HEPA y una excelente calificación de emisiones de nuestros evaluadores puede ser una buena opción.

Considera las dos posibles recomendaciones de abajo, o lee más acerca de las mejores aspiradoras para personas con alergias.

