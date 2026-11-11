Internet más rápido y barato en Nueva York: cómo acceder al plan

Miles de familias de Nueva York que dependen de conexiones económicas a internet podrían experimentar una mejora significativa en su servicio durante los próximos meses. Un acuerdo entre las autoridades estatales y T-Mobile obligará a la compañía a eliminar restricciones de velocidad, ampliar la cobertura de sus planes de bajo costo y facilitar el acceso a un beneficio que hasta ahora no estaba disponible para todos los hogares elegibles.

La medida fue anunciada por la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general del estado, Letitia James, luego de una investigación que determinó que T-Mobile USA, Inc. no estaba cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Banda Ancha Asequible (Affordable Broadband Act o ABA).

Esta legislación exige que los grandes proveedores de internet ofrezcan tarifas reducidas a los hogares que reúnen determinados requisitos económicos o participan en programas de asistencia pública.

El acuerdo representa un cambio importante para los consumidores, especialmente para quienes habían contratado estos planes con la expectativa de mantener una conexión estable para trabajar, estudiar, realizar trámites y comunicarse con sus familiares.

T-Mobile eliminará límites de datos y ampliará su cobertura en Nueva York

La investigación de la Fiscalía General de Nueva York descubrió que algunos clientes de T-Mobile experimentaban reducciones drásticas en la velocidad de descarga después de consumir una determinada cantidad de datos mensuales.

El problema estaba relacionado con un límite de 50 GB. Una vez que los usuarios alcanzaban ese consumo, la compañía reducía su velocidad de descarga en más de un 97%, hasta dejarla en apenas 650 kilobits por segundo (Kbps).

Según los resultados de la investigación y que fueron retomados por Gothamist, un consumidor promedio podía llegar a ese límite después de aproximadamente 4 días de utilización del servicio. Esto significaba que los hogares afectados podían pasar buena parte del mes con una conexión considerablemente más lenta, incluso cuando necesitaban internet para actividades cotidianas.

Las autoridades también identificaron problemas relacionados con la disponibilidad del beneficio. T-Mobile ofrecía sus planes ABA únicamente en las zonas donde había desplegado su infraestructura inalámbrica 5G, pese a que también comercializaba servicios de internet a precio regular, con velocidades de descarga de al menos 25 megabits por segundo (Mbps), en territorios donde contaba con cobertura 4G.

Otro hallazgo apuntó a la dificultad para encontrar estos planes. La investigación determinó que la empresa había configurado su página web para impedir que los motores de búsqueda indexaran la información sobre sus ofertas ABA. De esta manera, los consumidores que buscaban alternativas económicas podían tener problemas para localizar el programa.

Con el nuevo acuerdo, T-Mobile deberá eliminar los límites de datos que provocaban las reducciones de velocidad, garantizar una velocidad de descarga de al menos 25 Mbps para todos los suscriptores de estos planes y ofrecerlos en todas las áreas donde comercializa internet residencial.

Asimismo, tendrá que modificar su sitio web para que los consumidores puedan encontrar sus opciones de bajo costo mediante buscadores como Google.

¿Cuánto cuesta el internet económico con la ley ABA?

La Affordable Broadband Act establece que los grandes proveedores de internet en Nueva York deben ofrecer 2 alternativas de servicio residencial para los hogares que cumplen los requisitos.

Las opciones contempladas por la legislación son:

Plan de $15 mensuales: debe proporcionar una velocidad de descarga de al menos 25 Mbps.

debe proporcionar una velocidad de descarga de al menos 25 Mbps. Plan de $20 mensuales: debe ofrecer una velocidad de descarga de al menos 200 Mbps.

Uno de los aspectos relevantes del programa es que los precios incluyen impuestos y cargos por el equipo necesario para recibir el servicio. Por lo tanto, los consumidores no deberían enfrentar cobros adicionales por esos conceptos.

La iniciativa busca reducir la brecha digital y evitar que el costo de una conexión a internet represente un obstáculo para las familias con ingresos limitados.

La gobernadora Hochul destacó que el acceso a internet es indispensable para el trabajo, la educación, los servicios de emergencia y la comunicación. Por su parte, Letitia James señaló que su oficina continuará vigilando que los proveedores cumplan con la ley y que los hogares vulnerables puedan acceder a tarifas asequibles.

¿Quiénes pueden solicitar internet de bajo costo en Nueva York?

La elegibilidad no depende exclusivamente de los ingresos. También pueden calificar los hogares en los que al menos uno de sus integrantes recibe determinados beneficios públicos.

Entre los programas que permiten acceder a las opciones de internet económico se encuentran:

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

Medicaid

Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP)

Exención de aumento de alquiler para adultos mayores (SCRIE)

Exención de aumento de alquiler para personas con discapacidad (DRIE)

Programa Nacional de Almuerzos Escolares, mediante comidas gratuitas o a precio reducido

Las personas que no participan en ninguno de estos programas también podrían reunir las condiciones, dependiendo de los ingresos totales de su hogar. En esos casos, se recomienda consultar directamente con las compañías proveedoras para conocer los criterios de elegibilidad y la documentación necesaria.

Cómo solicitar el beneficio de internet económico

Los interesados pueden comenzar por consultar qué compañías ofrecen cobertura en su domicilio. Para hacerlo, deben ingresar al portal Map My Broadband del Departamento de Servicio Público de Nueva York e introducir su dirección y código postal.

Después, deben visitar el sitio web del proveedor correspondiente y buscar expresiones como “internet de bajo costo”, “costo reducido” o “Affordable Broadband Act”. También pueden comunicarse directamente con la empresa para confirmar si califican y conocer los pasos para completar la inscripción.

Los residentes de la ciudad de Nueva York tienen otra alternativa: llamar al 311 y solicitar información sobre internet de bajo costo. Fuera de los 5 condados, pueden comunicarse con el 211 para recibir orientación sobre proveedores y recursos de inclusión digital.

Además, la administración municipal dispone de una guía en español sobre el programa, disponible en Access NYC.

El acuerdo con T-Mobile abre la posibilidad de que más hogares accedan a una conexión residencial económica y confiable. Para quienes ya reciben el beneficio, la eliminación de los límites de datos supone una mejora importante; para quienes todavía no lo tienen, representa una oportunidad para revisar su elegibilidad y encontrar una alternativa que reduzca sus gastos mensuales.

Sigue leyendo:

* 5 objetos que están bloqueando la señal de WiFi en casa sin darte cuenta

* Cómo conectar WiFi en una laptop si no tienes la contraseña: método legal con el código QR

* El truco de la moneda y el router para mejorar el internet en casa: ¿realmente funciona?