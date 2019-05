Fernanda Castillo recupera su sexy figura que sacrificó por personaje con sobrepeso

View this post on Instagram

Soñando bonito … Gracias querido @ptorres por una de las fotos mas hermosas y mas personales que me han tomado. Una foto que habla de mí y de uno de los momentos más lindo de este año filmando @viajahoy Veo esta foto y no puedo dejar de agradecerles por el maravilloso viaje al que me invitaron @javbarr @iamroygovall @chikistrolis ❤️❤️❤️