Tres voces románticas juntas en Queens para celebrar el Día de las Madres

Los cantantes Karina, Luis Ángel y Rudy La Scala compartirán escenario este próximo viernes 10 de mayo en Sabor Latino Restaurant

Tres íconos del pop latino y de la balada romántica se unirán para rendir tributo a las madres neoyorquinas. Esta fiesta promete una interminable hilera de éxitos marcada por la nostalgia de las décadas ochenta y noventa.

Los cantantes Karina, Luis Ángel y Rudy La Scala compartirán escenario este próximo viernes 10 de mayo en Sabor Latino Restaurant, en Queens. Karina, afirma que la presentación le llena de entusiasmo porque le permitirá compartir una vez más con su público y reencontrarse con Luis Ángel y La Scala.

“Me complace siempre compartir con el público en Nueva York y con estos dos grandes artistas. Me entusiasma cantar por primera vez con Luis Ángel y con Rudy (La Scala) tengo una relación milenaria, a él le debo los temas más representativos de mi carrera. La verdad es que me gusta mucho esta tendencia de unir artistas para los conciertos porque el público sale ganando”, agrega sobre la función en la que además actuará el cantante y compositor colombiano Harin ‘El Indio’.

Al hablar de su repertorio, la intérprete de ‘A quien’, ‘Tú por qué tú’ y ‘Sálvame’, afirma que las buenas canciones serán siempre el mejor aval de un artista sin importar la época. Explica que aunque en ocasiones la gente olvida que los cantantes envejecen y que físicamente se van transformando, la buena música predominará.

“Me siento afortunada de haber vivido un momento en el que era importantísimo hacer canciones con contenido y lírica bonita, yo sé que el público lo valora. Mi mejor carta de presentación han sido precisamente esas canciones y mí voz. Nunca me he distinguido por ser la más alta, la más hermosa o la de mejor cuerpo, lo que me ha caracterizado desde niña es mi voz. Por eso en todas las redes soy ‘Karina la voz’”, destaca.

La cantante venezolana, quien cantará también temas de su más reciente producción ‘Tequila y rosas’, comparte además lo que espera que ocurra en su país y las emociones que experimenta en este sentido.

“Siento una impotencia e incertidumbre muy grande, pero nunca pierdo la fe en que las cosas van a cambiar. Yo espero que a través de todo el movimiento que ha surgido podamos encontrar ayuda porque hemos comprobado que solos no podemos con esta situación. Hay una frustración muy grande porque nada de lo que se ha hecho ha traído los resultados que queremos. Hay que mantener la fe viva y cada uno luchar desde su trinchera, así sea solo en las redes sociales”, comenta.

Por su lado, el cantautor argentino, Luis Ángel conocido por temas como ‘Lluvia’, ‘Una flor dormida’ y ‘Tú me quemas’, adelanta que repasará junto al público los temas más relevantes de su carrera y que además trae una sorpresa para sus seguidores.

“Voy a cantar los temas que la gente ha elegido como éxitos. De igual manera, voy a aprovechar la ocasión para estrenar una canción muy bonita dedicada a las madres que se titula ‘Un ramo de palabras’. Quisiera cantar otras canciones nuevas, pero es que la gente no me deja, siempre piden los mismos temas”, comenta entre risas.

Luis Ángel, quien celebra 38 años de carrera, también habla de un particular aspecto en el programa del concierto que implica a los tres artistas y que le no deja de causarle gracia. Y es que tanto Karina, La Scala y el propio Luis Ángel han pautado en sus respectivos programas cantar una misma canción.

“Rudy (La Scala) cantará ‘Mi vida eres tú’, pero como yo también colaboré con él en la composición la voy a cantar como parte de un popurrí de canciones que, aunque no se conocen en mi voz, forman parte de mi trayectoria como compositor. Karina también cantará ‘Mi vida eres tú’, porque forma parte su álbum más reciente, ella la grabó con un aire de mariachi que me parece excelente. Quizás podamos cantarla juntos los tres, todavía no sé, pero será una noche muy especial”, concluye.