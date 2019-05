¿Cuáles son los verdaderos beneficios de masticar más los alimentos?

Muchas personas dan por sentado la necesidad de masticar los alimentos de manera adecuada, sin saber los beneficios que esto conlleva

Masticar más los alimentos contribuye con el proceso digestivo y evita que sientas malestares estomacales luego de comer. Además, si masticas bien la comida, podrás disfrutar más de ella y saborearla mejor. Aquí desarrollaremos otros beneficios del arte de masticar.

Digestión

Masticar bien los alimentos contribuye con la digestión. Esto se debe a que la comida se disuelven en pequeñas piezas, y gracias a la saliva, se diluyen hasta convertirse en un bolo alimenticio. De esta manera, es mucho más fácil para el estomago digerirlos.

El estomago logra trabajar de manera más rápida y consumir menos energía si hay un buen proceso de masticado.

Peso

Comer despacio te ayudará a comer menos. Esto se debe a que el tiempo del masticado ayuda a absorber y procesar mejor los alimentos. Además, el peso se estabiliza, e incluso puedes rebajar si comes lento.

Al comer despacio, puedes tardar hasta 20 minutos, tiempo suficiente para que el cerebro dé señales de satisfacción y llenura. En este sentido, comerás menos, y reducirás la ingesta de calorías.

Disminución de bacterias en el intestino

Cuando comes rápido, a tu estomago llegan trozos grandes de alimentos. Estos no se digieren con facilidad, y en la mayoría de los casos, no se digieren completamente. Estos trozos pasan al intestino, y las bacterias comienzan a descomponerlos, y se pudren.

Esto trae como consecuencia flatulencia, gases, inflamación del intestino, diarrea y otros problemas que podrían complicar tu salud. En cambio, al masticar bien los alimentos, estos estarán bien disueltos, y el proceso digestivo será mucho mejor.

Disfruta y saborea la comida

El estilo de vida moderno es muy ajetreado, y esto hace que muchas personas no disfruten de la comida, a tal punto que no la saborean. En cambio, si te tomas el tiempo para comer y masticar bien, podrás disfrutar de la variedad, el sabor, la textura de cada platillo.

Estos son solo algunos de los beneficios que implican masticar de forma correcta los alimentos. Podrás disfrutar de una buena comida, estarás más tiempo en la mesa, y tendrás la oportunidad de platicar con tu familia, lo que contribuirá a tu salud.