El acoso en escuelas de NYC alcanzó niveles récords en 2018

El aumento de reportes fue principalmente en los casos de ‘ciberbullying’

Las escuelas públicas de la Gran Manzana registraron durante el año escolar 2017-2018 un número sin precedentes de casos de acoso (‘bullyin’), según demuestran las mismas estadísticas del Departamento de Educación de la Ciudad (DOE), que contabilizó un total de 5,875 incidentes.

Del total de casos reportados en el ciclo educativo pasado, la mayoría se trató de acoso online, o ‘ciberbullying’ como también se le conoce. Y fueron los maestros los que reportaron un número récord de este tipo de incidentes, que alcanzaron 1,242.

Las estadísticas del DOE fueron completadas utilizando no solo las denuncias de los alumnos, sino también de los docentes y el mismo personal administrativo de los planteles, y que al sumar casi 6,000, representan un aumento del 60% en comparación al año escolar 2016-217 cuando hubo 3,660 denuncias, y un alza del 300% con respeto al periodo 2013-2014, cuando los caos fueron 1,344.

“Los acosadores saben que ya no hay consecuencias para ellos”, dijo Greg Floyd, presidente de la Unión de Agentes de Seguridad Escolar, al periódico New York Post, agregando que los niños “que se supone que estamos protegiendo no están siendo protegidos”.

Floyd culpó del aumento del ‘bullying’ a las nuevas normas en las escuelas públicas, que han reducido las medidas disciplinarias contra los estudiantes, incluyendo una “disminución dramática en las suspensiones”.

El Post, que publicó un análisis que realizó tomando en cuenta las propias estadísticas del DOE, demostró que los caos de ‘ciberbullying’ del año pasado representan un aumento de casi 600% desde que el Estado comenzó a recopilar datos sobre el acoso cibernético durante el año escolar 2013-2014, cuando hubo 178 reportes.

Y de todos los planteles del sistema educativo de la Gran Manzana, la Escuela Intermedia 61 en El Bronx fue la que tuvo el mayor número denuncias, con 76, seguida de la Escuela Secundaria 118, también en El Bronx, con 56.

Las cifras muestran que más de 150 escuelas registraron al menos 10 incidentes de acoso escolar.

El DOE se había comprometió a redoblar su lucha contra el acoso después del asesinato en septiembre de 2017 del adolescente Matthew McCree, por parte de su compañero de escuela Abel Cedeño, quien aseguró que lo hizo en defensa propia luego haber sido víctima de ‘bullying’ por largo tiempo.