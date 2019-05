Si tu pareja no hace esto durante el sexo, debes preocuparte…

Un detalle que puede parecer muy obvio

Las dudas e incomodidades sexuales de las parejas muchas veces suelen no platicarse ni aclararse por pena o temor a ser malinterpretados, pero algunas ocasiones es necesario abrirse y hablar del tema para tener una vida sexual satisfactoria.

Besar en la boca es un acto físico que dentro de una relación representa una conexión íntima y profunda. Un beso apasionado es una muestra de amor, muchas veces más significativa que un “te amo”.

Pero ¿qué pasa cuando los besos están ausentes en tu relación, sobre todo durante el sexo? El consejero matrimonial y terapeuta sexual Marty Klein explica que esta ausencia puede ser signo de una falta de conexión y poco interés.

“Besar es una de las actividades más íntimas en una relación. La gente lo hace voluntariamente, ellos escogen lanzarse a este sensual y erótico compromiso. Cuando la gente duda en hacerlo para mí es una señal negativa en la relación”, señala el especialista a Soy Carmín.

Dar un beso es una forma de disfrutar de la pareja, mostrarle aprecio y prepararse para comenzar con el acto sexual.

Cuando una relación no está bien cimentada o apenas comienzas a conocer a una persona, los besos en la boca pueden ser un conflicto. De acuerdo con el terapeuta si notas que la persona que estas conociendo no muestra deseos de besarte es porque en realidad no está interesada en ti.

Si la relación es estable y de muchos años y empiezan a escasear los besos es momento de hablar con tu pareja para saber qué está ocurriendo.

Los besos no solo son importantes durante las relaciones sexuales, según Klein deben estar presentes en las mañanas, antes de salir al trabajo, al volver a casa y antes de dormir.

Es vital que e la pareja exista una buena comunicación para saber qué tipos de besos le gustan al ser amado y cuándo desea que se los des.