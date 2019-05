Candidatos a la Fiscalía de Queens calientan motores y promueven reformarla

El próximo 25 de junio se llevarán a cabo las elecciones primarias para elegir al próximo fiscal de Queens, y 7 candidatos, entre ellos tres mujeres de origen hispano, están en la contienda para reemplazar al fallecido Richard Brown

Luego de casi 30 años de haberse desempeñado como fiscal del condado de Queens, en enero pasado el fallecido Richard Brown (quien murió el pasado 3 de mayo) anunció que daría un paso al costado, y siente candidatos de diferentes edades, entre ellos tres mujeres de origen hispano, están en la contienda para asumir las riendas del organismo acusatorio del condado más diverso de la Gran Manzana. Los candidatos medirán fuerzas en las urnas en unos comicios especiales, que a diferencia del calendario electoral habitual, que tiene a septiembre como mes de las primarias, fueron adelantados y se llevarán a cabo el próximo 25 de junio.

La abogada Tiffany Caban, la presidenta del condado de Queens, Melinda Katz, el presidente del Comité de Justicia del Concejo Municipal, Rory Lancman, el juez de Queens, Gregory Lasak, la abogada Betty Lugo, la defensora Mina Malik y el veterano del Ejército José Nieves, integran la balota electoral, y aunque cada uno se declara como la mejor opción para ganar los comicios, coinciden en muchos de los puntos en los que basan sus plataformasde campaña.

La premisa que los une es que el sistema de justicia del condado no funciona de la mejor manera y necesitan implemetarse una serie de cambios de arriba a abajo. Coinciden además en su postura de no colaborar con ‘la Migra’, salvo casos excepcionales, garantizar el debido proceso a los inmigrantes acusados de delitos, incluyendo servicios de traducción, no sobre criminalizar el sistema de justicia penalizando faltas menores y luchar para que las condenas se basen en evidencias reales. Sus posturas distan del estilo punitivo que el exfiscal Brown imprimió a ese órgano y se identifican más con visiones de corte progresista como las del fiscal de Brooklyn, Eric González, quien ha promovido una campaña contra el encarcelamiento de faltas no violentas y la no criminalización por uso de marihuana.

Al mismo tiempo, reconocen que la balanza acusatoria se ha inclinado de manera injusta y hasta basada en el perfil racial, hacia las comunidades negra e hispana.

“Nuestro sistema de justicia penal no funciona, es profundamente injusto para las personas de color, los pobres, las mujeres, los inmigrantes y los trabajadores y criminaliza a los negros y latinos mayormente, al tiempo que dedica muy pocos recursos para combatir la agresión sexual, la lucha contra el robo de salarios y el acoso a inquilinos”, asegura el candidato Lacman, actual presidente del Comité de Justicia del Concejo Municipal, quien defiende ser el más indicado para el cargo por su experiencia y lucha activa de reforma a la justicia. “He mostrado mi compromiso de transformar radicalmente el sistema de justicia penal, ejemplificado por mi liderazgo desde el Concejo de la Ciudad”.

Por su parte, la abogada Betty Lugo, de amplia trayectoria en litigios, advierte que el próximo fiscal además de la experiencia y el deseo de promover cambios justos, debe basarse en la ley pero tener principios compasivos.

“Seré justa pero firme y perseguiré con compasión y misericordia a quienes lleguen al sistema. Creo que es necesario considerar todos los factores para proporcionar una justicia justa para todos y no solo para unos cuantos”, dice la puertorriqueña.

Malik por su parte, asegura que aunque jamás pensó lanzarse a una contienda semejante, decidió dar el paso hacia adelante por un llamado de su comunidad.

“Me pidieron que participara porque entiendo que nuestro sistema de justicia penal puede tener una influencia generalizada y necesita ser reparado en un momento especial en el que se están destruyendo familias y poniendo las comunidades vulnerables en riesgo”, aseguró la abogada de madre española.

Asimismo, la candidata Tiffany Cabán, quien cuenta con el apoyo de representantes de la llamada ola progresista del estado de Nueva York, como la senadora Jessica Ramos, defiende no solamente la necesidad de reformar el sistema, sino la creación de programas que eviten la reincidencia delictiva y garanticen una reinserción efectiva de personas condenadas a la sociedad.

“Es importante que nos aseguremos de que los delitos por los que se acusa a alguien no vuelvan a ser cometidos por esas personas y promover iniciativas para cambiar comportamientos, al tiempo que tenemos que garantizar que las condenas se den basadas en evidencias reales y que todos los acusados tengan acceso a todas las herramientas de defensa”, dijo la candidata, quien defiende su postura de no recibir dineros de grupos o consorcios, a fin de asumir el cargo más independientemente, sin crear conflictos de interés o eventuales hechos de favorecimiento.

Quiénes son los 7 candidatos por la Fiscalía de Queens