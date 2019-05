“Me violó en la capilla”: la conductora Ana Lucía Salazar da escabrosos detalles del abuso de un sacerdote

Tenía 8 años y acudía a una escuela de los Legionarios de Cristo

Hace unos días la conductora mexicana Ana Lucía Salazar conmocionó al revelar que un sacerdote de la orden de los Legionarios de Cristo abusó sexualmente de ella cuando tenía 8 años.

La joven que estudiaba en el Instituto Cumbres de Quintana Roo, México, confirmó sus acusaciones sobre Fernando Martínez de haberla violado y dio escabrosos detalles.

“De pronto me encerró en las capillas. Yo, con las demás niñas fui por la eucaristía, y al terminar me dijo: ‘Ana Lucía, quédate conmigo para ayudar a recoger las copas’, y yo me sentía muy especial, como la ayudante del padre, pero ahí es donde este tipo comenzó a cometer los abusos“, dijo a TVNotas.

Ana Lucía llegó a Quintana Roo junto a su familia por el trabajo de su padre. Ahí terminó abruptamente parte de su infancia.

“Él decía que me quería mucho y que iba a ser mi amigo; me comenzaba a dar besos, primero en la mejilla y después en la boca; son cosas asquerosas y muchas las tengo bloqueadas. Me sometió a una presión que no le deseo a ningún niño; luego de la primera vez, para mí era tanto estrés que el tipo se me acercara; me agarraba las piernas, y otros tocamientos feos, no tenía freno“, detalló la mujer ahora de 30 años.

El sacerdote está retirado, vive en Roma y tiene 79 años.

La conductora expresó que sus papás enfrentaron la situación, pero con todo el poder de la orden en México en aquel entonces, eludieron la responsabilidad. Para ella, el daño que le causó no prescribe.

“Que presenten a este pederasta ante las autoridades. Sé que con encerrarlo no pagará todo el daño hecho a las víctimas y a sus familias, ni nadie me va a poder devolver mi infancia, la cual mutiló“.