Emma Corone abre su corazón revela si aún está enamorada de “El Chapo”

Te decimos qué fue lo que dijo la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa sobre sus sentimientos

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa abrió sus corazón a sus miles de seguidores en Instagram pues respondió a las preguntas que le hicieron mediante la red social.

Uno de los temas que no podía faltar fue el de su marido, “El Chapo” quien dijo sin mencionarlo que aún está enamorada de él además que la cautivo por su inteligencia, y afirmó que su matrimonio va bien, pese a que Guzmán Loera cumple una condena en por diversos crímenes en Estados Unidos.

De igual manera reveló que no le gusta el glamour ya que le gusta lucir siempre al natural y no pasar horas en el salón de belleza, además que no está a dieta pues le encanta la comida y que mantiene su figura gracias al ejercicio y una alimentación balanceada.

De igual manera Coronel habló sobre sus hobbies, entre los que están pasar el tiempo en familia, el cine y las series de Netflix.

Reiteró que

es su única cuenta en redes sociales, incluso está en proceso para que esté verificada, y por lo pronto pidió denunciar el resto, además, que en un futuro podría hacer un enlace “en vivo” para poder platicar con sus fans y comprobar su identidad.