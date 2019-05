¿Es obligatorio sacar el REAL ID en todos los estados en Estados Unidos?

Sin una REAL ID tendrás que cargar el doble de documentos al viajar dentro del país

Una de las preguntas que siguen agobiando a miles de conductores es la de si ¿en verdad es necesario tramitar una REAL ID? Y la respuesta a esta pregunta es simplemente NO, sin embargo, hay enormes razones para tramitar una y, de no hacerlo, se perderían muchos beneficios de su uso como el no tener que cargar un pasaporte al tener que viajar dentro del país. Por si fuera poco, el uso de una licencia común pudiera restringir a una persona de muchos lugares, incluyendo edificios federales y aeropuertos.

“La licencia de conducir o tarjeta de identificación de ‘REAL ID’ que cumple con la normativa federal es opcional“, explica el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) de California en su sitio web.

Por lo que si tienen un pasaporte válido, identificación militar u otro documento aprobado a nivel federal, no necesitas forzosamente una REAL ID, la cual remplazará a las licencias estatales comunes como tipo de identificación oficial a partir de octubre del 2020. Si tramitas una REAL ID, en otras palabra, este documento será todo lo que necesites para viajar dentro del país, identificarte con la policía de cualquier estado y agencia y conducir (en caso de que ya tengas una licencia de maneja).

Cabe mencionar que no necesitas que tampoco necesitas una REAL ID para tramitar los siguientes:

Solicitar o recibir beneficios federales (Asuntos de Veteranos, Administración del Seguro Social, etc.).

Ingresar a una oficina postal u otra instalación federal que no requiera identificación.

Visitar un hospital o recibir servicios de salud.

Viajar en Amtrak u otro transporte público terrestre.

¿Qué es una REAL ID?

Desde diciembre del 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció una serie de fases que todos los estados deben de seguir para reforzar el REAL ID Act, que fue aprobado por el Congreso en el 2005 después de los atentados terroristas del 9/11.

Este decreto federal es una iniciativa federal que busca validar a nivel nacional el uso de identificaciones o licencias estatales para que los residentes y ciudadanos americanos puedan identificarse en estancias federales, aeropuertos y plantas nucleares, entre otros.

Por lo tanto, toda licencia o identificación estatal que no sea una REAL IDs, es decir, que no tengan la estrella dorada en la parte superior derecha, no serán aceptadas en instalaciones federales y aeropuertos para el 20 de octubre del 2020. Por lo que tienes hasta esa fecha para conseguir una, de otra manera, no podrás acceder a ninguna de estas instalaciones con tu licencia o ID común.

Sin embargo, “Todas las tarjetas de licencia de conducir y las tarjetas de identificación de Texas actualmente son aceptables para fines de IDENTIFICACIÓN REAL, como ingresar a edificios federales y para abordar vuelos nacionales”, explica el DPS en sus sitio web.

***

Te puede interesar: