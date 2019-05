MTA asegura que el tren 7 pasó de ser el peor al mejor del metro de NY

La Autoridad de Transporte asegura que el 89% del servicio es puntual, y aunque algunos usuarios sienten el cambio positivo, otros afirman que las mejoras son mínimas

Durante varios meses el tren 7 fue considerado por muchos usuarios del metro de Nueva York como la peor línea del sistema de transporte, por los constantes retrasos, cancelaciones y suspensiones eternas durante los fines de semana. Pero este 2019 la historia es otra, y el tren que conduce al estadio de los Mets es ahora el mejor de la Gran Manzana, con casi 90% de puntualidad en el servicio.

Así lo revela un reporte de la MTA, en donde se afirma que el 80% de todos los trenes que recorren la ciudad mostraron el mes pasado una amplia mejoría estando a tiempo con los horarios programados, pero el promedio de puntualidad del tren 7 estuvo por encima de todos, con 89% de buen servicio durante los días de semana. El dato contrasta con los informes del 2018, donde el porcentaje de puntualidad era de apenas el 57%.

Y es que según el presidente de la New York City Transit, Andy Byford, los cambios dramáticos, que obedecen a la inversión de más de $600 millones en obras en vías y sistemas de comunicaciones y señalización en la línea que hace la ruta desde la calle 34 Hudson Yards hasta Flushing Main Street, se notan.

“Ese es el beneficio que vemos con la modernización de las señales”, aseguró el funcionario, explicando que los recursos se destinaron en sistemas computarizados, reforma de vías y comunicaciones que permiten que los trenes de esa línea corran a mayor velocidad y con mayor frecuencia. “No dejamos piedra sin mover en busca de otras formas de mejorar el rendimiento del metro, incluso buscar otras formas de acelerar el metro”.

Esperando el tren 7 en la estación de Queensboro Plaza, tras conocer el reporte, el ecuatoriano Juan Carlos aseguró que en medio de los constantes señalamientos que los usuarios le han hecho a la MTA por “la pesadilla” que en algún momento ha significado para la mayoría de los pasajeros del Subway depender de su desempeño, hay que reconocer que las mejoras son reales.

“A mí me parece que el 7 ya está andando bien. No tengo ninguna queja y creo que casi siempre está a tiempo y hay buen servicio”, aseguró el ecuatoriano, mientras viajaba con su familia en dirección a Flushing.

La colombiana Alexandra Valderrama aseguró que “sin lugar a dudas” el tren 7 está corriendo ahora mejor que el año pasado, pero criticó que el servicio se limite mucho los fines de semana y en las noches.

“En las mañanas y por la tarde, están pasando bien, pero el lío es en los ‘weekends’. A veces hay que esperar mucho tiempo y uno llega cansado de trabajar y quiere llegar rápido a la casa y no puede”, dijo la mesera.

El dominicano Aneudi González también aseguró sentir que el servicio del 7 ha mejorado, pero puso en duda que el porcentaje de puntualidad ronde el 90%.

“Vamos a ser justos. El 7 ya no está tan terrible como antes, cuando uno eternizaba esperando a que pasara, cortaban el servicio y a veces hasta seguía de largo en muchas estaciones donde uno llevaba mucho esperando, pero decir que es casi perfecto también es exagerar, porque sigue habiendo retrasos y muchas veces pasan tres seguidos y no paran y luego hay que esperar a que uno pase y pare”, se quejó el trabajador de construcción.

Pero la mexicana Antonia Martínez no está nada conforme con el servicio, y no solo dijo que no cree en el reporte de la MTA sino que dijo que la impuntualidad está a la alza.

“Ese tren no sirve. Mire, yo llevo esperando más de 9 minutos y no ha pasado ninguno. Así es todo el tiempo. Creo que deberían mejorar las rutas de verdad, ser exactos y poner más trenes, dijo la usuaria, mientras miraba una pantalla donde se leía que el tren pasaría en 8 minutos”.

