La gran fiesta gastronómica de Citymeals on Wheels

La organización reunirá una vez más a los mejores chefs para ayudar a los ancianos de la ciudad. Conversamos con la representación hispana

Como cada año, por los últimos 34, este lunes 10 de junio el Citymeals on Wheels Annual Chefs’Tribute reunirá a decenas de estrellas culinarias en el Rockefeller Center para un evento de degustación, que tiene como propósito recaudar fondos para ayudar a la organización dedicada a alimentar a los ancianos más necesitados de Nueva York.

El tema de este año, The Butcher, The Baker, The Cocktail Shaker celebra las colaboraciones culinarias entre los chefs y los artesanos que hacen que sus menús sean únicos. Los chefs fundadores, Larry Forgione y Jonathan Waxman, estarán acompañados por otras luminarias del mundo de la gastronomía, como los chefs Daniel Boulud, Charlie Palmer y Michael White, así como por otros aclamados cocineros más jovenes, incluidos los chefs Chris Cosentino y Jonathan Yao y muchos más.

E Igualmente, como cada año, varios de los mejores chefs hispanos serán parte de este evento caritativo compartiendo sus mejores recetas y sabores característicos. Conversamos con un par de ellos, el chef Francis Guzmán, del restaurante Vianda de San Juan, Puerto Rico, y con la chef Lucía Soria, del restaurante Jacinto, de Montevideo, Uruguay, quienes nos contaron sobre sus expectativas y nos compartieron además las recetas de los platos que le van a servir a los más de 1,000 asistentes al Citymeals on Wheels 34th Annual Chefs’Tribute. /www.citymeals.org

Chef Francis Guzmán

Restaurante Vianda, Puerto Rico

Luego de graduarse de la Universidad de Boston con un título en administración de empresas, y de culminar sus estudios en el Culinary Institute of America, Guzmán se desarrolló en varios restaurantes de San Francisco, como Jardiniere y Range, antes de venir a Nueva York, para trabajar en el restaurante Blue Hill en West Village, y más tarde en The Modern.

Pero su proyecto siempre fue tener su propio mom and pop, que hace 15 meses hizo realidad en compañía de su esposa, Amelia. Allí en Vianda, el chef ofrece un pequeño menú rotativo y se enfoca en la hospitalidad.

Sobre el evento de Citymeals, señaló estar muy contento de poder cooperar con la noble causa.

“Esperamos poder seguir construyendo puentes y seguir participando en eventos como estos en el futuro para poder aportar nuestro granito y hacer una diferencia”, asegura.

El plato que compartirá en dicho evento es uno de los favoritos de su local.

“Traemos nuestro tartaleta de zanahoria o carrot tart que presentemente servimos en el restaurante. Es un plato que representa las cocinas en las cuales he cocinado y a donde quiero seguir llevando mi comida: un plato divertido inspirado en los vegetales”, cuenta.

Tarta de Zanahoria

Ingredientes:

Para el puré:

4 tazas de zanahoria en rodajas

2 tazas de jugo de zanahoria

1 cebolla (pequeña)

2 cucharadas de curry Madrass (o vadouvan)

Preparación:

Sudar las cebollas. Agregar zanahorias, curry y jugo de zanahoria y cocinar (cubierto) hasta que las zanahorias estén tiernas. Mezclar bien.

Para las natillas:

Puré de zanahoria

300 gramos de leche

60 gramos de crema agria

2 huevos

1 yema de huevo

Preparación: Mezclar todos los ingredientes y llenar una tarta de pastel (o quiche) precocida.

Hornear a 275 F hasta que esté listo. (Unos 20 minutos)

Chef Lucía Soria

Restaurante Jacinto- Montevideo, Uruguay

La argentina Lucía Soria estudió gastronomía en la Escuela Superior de Hotelería de Buenos Aires, y al poco tiempo comenzó a trabajar como ayudante de cocina en Los Negros, en Uruguay. Más adelante se puso al frente de la cocina de Los Negros, Patagonia West en West Hamptons Beach, Nueva York y Patagonia Sur, en Buenos Aires.

Luego de un pequeño paso por Brasil, volvió al Uruguay y se estableció en Pueblo Garzón, Uruguay, para hacerse cargo de la gerencia del Hotel Garzón. En 2010 abrió Lucifer en el jardín de su casa, y para el 2012 se instaló en Montevideo, donde concretó el proyecto de su segundo restaurante: Jacinto. Recientemente abrió la pizzeria Rosa en la ciudad vieja.

Se manifestó muy emocionada de regresar a Nueva York, para ayudar a Citymeals on Wheels.

“Estoy muy feliz de participar en este evento, ansiosa por conocer más de cerca el trabajo que realiza Citymeals y compartir unos días con colegas de otras partes del mundo, aprender de ellos y generar nuevas amistades”, dijo.

De su cocina, los asistentes probarán un plato a base de carne.

“Vamos a hacer un carpaccio rústico con alcaparras fritas y grana padano. Nuestros amigos de Verde Farms nos apoyaron con un lomo delicioso de pastura. Ellos son una empresa que comercializa carne Uruguaya en los Estados Unidos”, cuenta la chef. “Pensé en un plato simple, que haga resaltar el valor de esta carne riquísima, sea fresco y sorprendente para nuestros comensales”.

Carpaccio rústico

Sirve: 4 personas

Ingredientes:

10 oz lomo de res

1 rama de romero

1 diente de ajo

4 cuch de mostaza de Dijon

1 cuch de vinagre de vino

½ tz de aceite de oliva

2 cuch de alcaparras lavadas y secadas

Aceite para freir

4 huevos de codorniz

5 oz de queso parmesano

brotes de rucula u otro

4 rabanitos

1 cebolla roja

Preparacion: