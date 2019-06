¿Están los inmigrantes abandonando SNAP por miedo?

La Ciudad de Nueva York sigue comprometida con ayudar a todos los neoyorquinos a tener acceso a todos los beneficios para los que son elegibles, independientemente de su estatus migratorio. El Departamento de Servicios Sociales/Administración de Recursos Humanos ayuda a los neoyorquinos a entender para cuales beneficios de la red de seguridad social son elegibles y tienen derecho a utilizar.

Un reciente análisis reveló que en todas las comunidades en los cinco condados de la ciudad el número de neoyorquinos que no son ciudadanos, pero son elegibles para SNAP (también conocido como cupones para alimentos) se ha reducido a un ritmo alarmante. En algunas partes de la ciudad, la tasa de disminución para inmigrantes no ciudadanos elegibles es más del doble que la de los ciudadanos elegibles. Esto significa que miles de inmigrantes, incluyendo menores de edad, pueden estar pasando hambre. Nuestro mensaje a todos los neoyorquinos es contundente y preciso: las reglas para ser elegibles para recibir SNAP no han cambiado.

Nos oponemos encarecidamente a la injusta y perversa regulación de “carga publica” propuesta por la Administración de Trump que penalizaría a las familias inmigrantes de medianos y escasos recursos que estén solicitando visas o green cards si reciben ciertos beneficios públicos. Nos preocupa que esta propuesta esté desalentando a inmigrantes en la ciudad de buscar la ayuda que necesitan para alimentar a sus familias. Creemos que, si es implementada, tendrá un impacto negativo en la salud y bienestar de miles de neoyorquinos.

Si usted tiene preguntas sobre como el propuesto cambio a la regulación de “carga pública” puede afectarle, especialmente si usted está auspiciando a un familiar que vive fuera de los Estados Unidos, tenemos ayuda disponible. La Administración del Alcalde de Blasio ha invertido más de $30 millones en servicios legales migratorios para que los neoyorquinos puedan obtener respuestas confiables en su idioma de profesionales cualificados, no de charlatanes o notarios. Para hacer una cita con un proveedor de servicios legales migratorios de la ciudad, llame a ActionNYC al número 1-800-354-0365. Para más información sobre carga publica, también puede comunicarse con la línea New Americans Hotline operada por Catholic Charities al 1-800-566-7636.

Si usted decide solicitar SNAP, ahora es más fácil que nunca presentar su solicitud. Como resultado de nuestra inversión en tecnología, usted puede solicitar SNAP o recertificar sus beneficios desde su teléfono inteligente o computadora a través de la aplicación móvil ACCESS HRA y sitio web (nyc.gov/accesshra). Su entrevista puede hacerse por teléfono y puede presentar todos los documentos necesarios utilizando su teléfono, eliminando así la necesidad de tener que visitar nuestras oficinas.

Nos mantenemos comprometidos con proveerle a todos los neoyorquinos información actualizada sobre cualquier cambio a los programas de beneficios públicos tan pronto esté disponible. Continuaremos luchando contra esta propuesta con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición en unión a los miles de personas a través de todo el país que han alzado sus voces en oposición. Sabemos que nuestra comunidad es más poderosa cuando nos ayudamos los unos a los otros en tiempos de necesidad y nada va a cambiar eso.

-Bitta Mostofi es la comisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos Migratorios y Steven Banks es el comisionado del Departamento de Servicios Sociales